GañaMos "ve con preocupación" el proyecto del Celta en Mos

La agrupación de GañaMos asegura que "ve con preocupación" el proyecto del Celta en Mos y "la estrategia de presión mediática que juega con el fuete sentimiento social del Celta para someter a la opinión pública y a los propietarios sin apenas más información y con muchas dudas por resolver".

En un comunicado indica que se habla de un acuerdo cerrado con las comunidades de montes de Pereiras y Tameiga "cuando a día de hoy las asambleas de comuneros aún no fueron convocadas para decidir por votación este supuesto acuerdo". En este sentido, aseguran que "la realidad no es tan bonita como nos la tratan de vender", pues de no alcanzar un acuerdo se expropiarán los terrenos "a un precio irrisorio". También muestran su duda de que el proyecto sea beneficioso para las arcas municipales "al desconocer qué tipo de exenciones fiscales llevan implícitas esas obras y licencias".

Postura del BNG

La misma postura ha adoptado el BNG sosteniendo que "la inversión millonaria que parece que va a tener lugar no es óbice para que las cosas no se hagan bien. Se anunció una inversión en un proyecto, sin tener asegurado ni un solo metro cuadrado del terreno". En este aspecto, los nacionalistas aseguran que seguirán con su labor de fiscalización "para evitar perjuicios a nuestros ciudadanos".