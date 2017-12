Un batallón contra el eucalipto

Miembros de Rexeneración Forestal do Val Miñor en el taller de cocina y degustación de bellotas desarrollado ayer en Chandebrito. // Marta G. Brea

Hay otras formas de sacar rendimiento al monte, más lentas pero más seguras. Las especies de rápido crecimiento como el eucalipto deben desaparecer porque contribuyen a propagar el fuego. Así lo creen los voluntarios miñoranos que se organizan tras la grave oleada de incendios para atacar el problema desde la raíz. Se ofrecen para intervenir en la superficie dañada, pero sobre todo pretenden cambiar la mentalidad sobre los recursos forestales y recuperar las especies autóctonas.

"Non queremos máis vagas de lumes favorecidas polo descoido, a ambición e os monocultivos". Es la declaración de intenciones de un nuevo colectivo que ha nacido en la comarca miñorana para "cambiar la mentalidade" respecto al monte. Son en torno a cuarenta personas de los municipios de Gondomar, Nigrán y Baiona que, tras la grave ola de incendios, se organizan para "dar unha resposta coordinada á desfeita". Culpan al predominio del eucalipto sobre cualquier otra especie de la desgracia y están decididos a plantarle cara. ¿Cómo? No solo se ofrecen a las comunidades de montes y propietarios forestales a colaborar en la protección del suelo o la reforestación con especies autóctonas. También tratan de divulgar un mensaje entre la población, el de la importancia de volver a las carballeiras, los bosques de alcornoques, abedules, laureles, bojs o acebos. El rendimiento económico de estas variedades arbóreas no es tan rápido, pero sí viable. Y ayer trataron de demostrarlo con su primer acto público. Celebraron la Festa da Landra en Chandebrito.

Medio centenar de personas acudieron a la convocatoria en el local social de la asociación Chandebrito 1807. Allí descubrieron las propiedades gastronómicas de las bellotas, una fuente de alimentación olvidada. El impulsor de la iniciativa es el biólogo César Lema, vecino de Gondomar, que estudia y difunde el valor del carballo como árbol vital y fuente de vida de todo tipo y ha presentado estudios y publicaciones respecto a los beneficios del consumo de sus frutos. Los asistentes aprendieron a elaborar "landreguesas", como se denominan las hamburguesas elaboradas a partir de bellotas, y probaron galletas y otros platos preparados con este fruto seco y diversas plantas silvestres.

La jornada de ayer es la primera de una serie de eventos educativos, charlas y talleres "para sensibilizar sobre a necesidade de cambiar o chip", explican. "A xestión dos montes debe basearse en criterios medioambientais e n ben común, na protección do territorio, na recuperación dos ecosistemas, e non tanto na produtividade. O monocultivo do eucalipto e doutras especies destruiu os nosos montes", argumentan.