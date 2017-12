Vecinos de Torneiros denuncian que aún hay lindano a la vista delante de sus casas

Vecinos de Torneiros se quejan de que "aún a día de hoy" continúen restos de la tierra levantada por las obras de saneamiento en la que se detectó la presencia de lindano. El Concello de Porriño anunciaba la semana pasada que había contratado una empresa autorizada para el tratamiento de la tierra, siguiendo las normas específicas del Servicio de Gestión de Residuos, para que retire los restos que pudieran haber quedado del camino en el que se realizaron los trabajos.

La alcaldesa Eva García de la Torre confirmó ayer que "luego de habilitar una partida para ello, será cuestión de días que la empresa haga su labor" y aseguraba que, "tal como demandaron los vecinos, está previsto que se realice un nuevo asfaltado sobre el que ya se hizo para cubrir la totalidad del camino". Precisamente, las quejas de los vecinos surgen a raíz de que "en determinados lugares, sobre todo en los laterales del camino, continúan la vista restos de lindano, sin que nadie haga nada".

Otra de las actuaciones que se llevará a cabo, previsiblemente la próxima semana, será la creación de una comisión de seguimiento del Lindano, luego de acordarse en junta de portavoces. Formarán parte de la comisión la regidora local, representantes de todos los grupos de la corporación y de la reciente constituida Plataforma Antilindano. A la comisión también se ha invitado a participar a la Xunta de Galicia, por medio de técnicos de las consellerías de Medio Ambiente y Sanidad.

Por su parte, la Plataforma Antilindano presentará hoy en el Concello por escrito la solicitud de clausura de todas las fuentes públicas de Porriño "hasta que no se determine técnicamente que no están contaminadas". Y es que según indican, "las analíticas realizadas son bacteriológicas y no se detecta la presencia de lindano". En este sentido, la alcaldesa recordaba ayer que solo las aguas de un caño y de un manantial sin canalizar resultaron contaminadas, "los análisis del resto de fuentes confirman que son aptas para el consumo". No obstante, estos son los resultados hasta el momento, recuerda García de la Torre, "ya que se están realizando catas regulares con el objetivo de detectar posibles cambios". En esta línea, la regidora ha sido convocada el próximo jueves a una reunión en la Jefatura Territorial de Pontevedra de Sanidad, "en la cual me trasladarán la actualización de analíticas".

Pruebas médicas

Por otra parte, desde la Alcaldía también se le ha enviado un escrito a las consellerías de Medio Ambiente y Sanidad pidiendo que se cumplan las demandas de los vecinos que solicitaron, además de los análisis de tierra y agua, pruebas médicas de sangre y grasa para conocer su estado y detectar si su organismo se ha visto afectado por este componente químico, "de lo cual aún no obtuvimos respuesta alguna".

En este sentido, también los vecinos aseguran que "aún nadie se preocupó por nuestra salud, algunos hemos ido por iniciativa propia al alergólogo en busca de una respuesta a todas nuestras dudas".

Las ocho familias que disponen de pozo como única fuente de abastecimiento, y este ha resultado contaminado, continúan haciendo uso de los depósitos de emergencia instalados por el Concello, que le permiten tener agua para el lavado de ropa, loza y el aseo personal, y para el consumo (beber y cocinar) reciben también gratuitamente garrafas.

El pleno extraordinario para aprobar la habilitación urgente de una partida presupuestaria para ejecutar el proyecto de conexión de las casas del barrio de Contrato, afectadas por la contaminación de lindano, a la red de abastecimiento municipal aún no se ha convocado. En este sentido, desde el Partido Popular aseguran que mostraron su disposición a que "se hiciera cuanto antes, sin necesidad de llevarlo a pleno".