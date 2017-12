Hinchables solidarios de Mos a Argelia

La entrega de productos de primera necesidad es la estampa solidaria más habitual en determinados poblados africanos, que en los últimos días se han visto sorprendidos por otra diferente y más original, que ha dibujado sonrisas en los más pequeños. Miembros de la Asociación Furgonetas Solidarias de Mos se han desplazado a Argelia para instalar hinchables en cuatro campamentos de refugiados saharauis y en una escuela de niños discapacitados.

Un viaje de ocho días a cuatro campamentos de refugiados saharauis ha sido el inicio de un proyecto humanitario y solidario, sin ánimo de lucro alguno, puesto en marcha por la asociación mosense Furgonetas Solidarias. Su promotor, Marcos Rodríguez, fue una de las cinco personas que formó la comitiva que se trasladó en avión a Argelia para llevarle productos de primera necesidad (como calzado, medicamentos o material escolar) pero, sobre todo, para dejarles un motivo de diversión, dibujando una sonrisa en la cara de los más pequeños.

Lo más curioso y novedoso de esta iniciativa es la instalación de cinco hinchables para disfrute de los niños de Aaiún, Auserd, Bojador, Smara y de una escuela de discapacitados, también en Smara. Durante su estancia en tierras africanas, estuvieron visitando todos estos campamentos y cada día montaban los cinco hinchables, juntos, en un lugar y antes de su regreso a España dejaron uno en cada asentamiento.

La expedición cuando llegó allí pudo corroborar la crudeza de la situación que viven miles de personas. Se encontraron con una extensión infinita y llana, donde las temperaturas son extremas, no hay agua corriente ni vegetación y donde sobrevivir para los humanos es casi imposible. "Las condiciones de vida son muy duras y existe una pobreza extrema. Somos conscientes de las grandes dificultades y carencias humanitarias que tienen allí, de ahí la iniciativa, de devolver la ilusión a toda esta gente, a los niños y también a los mayores", sostiene Rodríguez.

Creación de empleo

La siguiente actuación será la apertura, prevista para el mes de abril, de una delegación solidaria de la empresa de espectáculos y animación que regenta (XQuatro) que dará trabajo a una veintena de personas, "la idea es llevar más material y una furgoneta, formar a los empleados y confeccionar una programación con actividades de animación. He visto que tienen mucha iniciativa y es una manera de premiarlos".

Los gastos correrán todos a cargo de XQuatro, desde la cual cada año se destina un alto porcentaje de los beneficios a fines benéficos. "Yo soy una persona con discapacidad y la vida me ha enseñado a estar en lo más alto y en lo más bajo, por lo que me siento en deuda con la sociedad y quiero compartirlo con los que más lo necesitan",declara Rodríguez. Además, cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Mos y de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, a través de la cual encontraron su familia de acogida en territorio africano. "Durante nuestra estancia estuvimos alojados con la familia Blal, con la que nos sentimos como en casa, compartiendo incluso recetas de cocina".

"Ha sido un viaje que te marca, historias que te cambian, vivencias que ponen los pies en el suelo. Nada es igual, he aprendido mucho. No más quejas superfluas, no más problemas insignificantes, más valor a lo que se consigue, más agradecimiento a lo que se logra", concluye.