Una plataforma vecinal exige a la Xunta que expropie y restaure el monasterio de Oia

La restauración del monasterio de Oia no puede esperar más. El desplome de parte de la cubierta del ala norte dejó en evidencia el pasado viernes el grave deterioro del monumento arquitectónico del siglo XII, único en Europa por su emplazamiento junto al mar. Un grupo de vecinos del municipio consideran que ha llegado la hora de actuar para defenderlo y han creado la plataforma SOS Mosteiro. Tras hacer público un manifiesto firmado por más de un centenar de personas, exigen a las administraciones la expropiación y restauración del conjunto histórico. Según explica José Antonio Rodríguez, su portavoz, detrás de la ruina del cenobio está la "neglixencia" del propietario por no conservarlo, tal y como lo obliga la Ley de Patrimonio de Galicia, y de las instituciones públicas por no velar por que se cumpla la citada normativa.

Declarado bien de interés cultural (BIC) en 1931, el monasterio ha agravado su deterioro en los últimos 17 años, asegura Rodríguez. El Banco Pastor lo adquirió en 2000 sin efectuar ninguna intervención y cuatro años más tarde se lo vendió a la compañía Vasco Gallega de Consignaciones, denominada Kaleido Ideas & Logistics en la actualidad. Esta sociedad ha vinculado la rehabilitación del monumento a la creación de un hotel de 72 habitaciones en su interior, asociado inicialmente a una urbanización de chalés anexa desechada. El desarrollo del proyecto continúa bloqueado por un doble motivo: burocrático y político. La ausencia de una red pública de suministro de agua ha ralentizado la tramitación del plan urbanístico necesario y la falta de consenso de los grupos de la Corporación municipal impidió hace dos años la aprobación del citado plan, por lo que la propiedad reclama 3,3 millones al Ayuntamiento por las supuestas pérdidas.

Los vecinos están hartos de esperar y lo único que pretenden es que "o mosteiro non se veña abaixo". Temen que un temporal acabe por derrumbarlo por completo. "Ao caer o tellado a estructura irase debilitando cada vez máis", recalca Rodríguez.

Fundaron la plataforma el pasado verano, tras impedir la propiedad del cenobio las habituales visitas guiadas que organizaba la Asociación Cultural Amigos do Mosteiro (Acamo) precisamente por riesgo de desprendimientos, "recoñecendo así o deterioro e incumprindo a obriga de facilitar o acceso público", recalca Rodríguez.

Presentarán una moción al próximo pleno para exigir que se cumpla el artículo 51 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia,que prevé la expropiación de los BIC si existe un incuplimiento del deber de conservación por parte de sus dueños y la considera justificada para ponerlos en valor para facilitar su visita pública y disfrute por la sociedad.

Dirigirán asimismo un escrito a la Xunta en el mismo sentido y no descartan tomar medidas legales si no actúa. "Se os organismos competentes non cumpren a lei terá que ser un xuiz quen determine se o deben facer ou non", subraya Rodríguez.

Insisten en que la recuperación del conjunto como atractivo cultural traería consigo el despegue económico y turístico de Oia. "Podería vincularse a un museo sobre a influencia dos monxes cistercienses no medievo en toda a contorna e á peregrinaxe a Santiago, xa que se atopa á beira do Camiño Portugués da Costa. O que está claro é que a súa posta en valor multiplicaría as visitas a Oia. Moita xente vén ver o mosteiro e marcha contrariada por non poder acceder ao interior", explican los defensores del cenobio.