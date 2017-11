El PP de Nigrán ofrece su "contacto directo" con la Xunta para agilizar consultas de ayudas por incendios

La presidenta del PP de Nigrán, María José Pino, se puso ayer a disposición de los vecinos "para solventar cualquier duda" acerca de la línea de ayudas abierta por la Xunta para reparar los daños de los recientes incendios y manifestó que "el contacto directo con los técnicos y demás personas competentes agilizará su respuesta rápida". Así lo indicó en un comunicado, en el que propuso la sede del partido en la localidad como lugar de asesoramiento para los afectados.

El Concello de Nigrán, gobernado por el PSOE, atiende a los damnificados desde el desastre y el PP, según indica Pino, también quiere colaborar con el asesoramiento y amplía el horario de atención de su sede. Hasta ayer solo estaba abierta al público los jueves de 19.00 a 21.00 y ahora también lo estará los martes a las mismas horas.

La iniciativa responde a la intención de la formación conservadora "de sumar", recalca Pino, quien niega utilizar su influencia como cargo orgánico del partido que dirige la Xunta para ayudar a los perjudicados nigraneses. "No es eso", respondió ayer a preguntas de este diario, "pero no puedo mentir, yo llamo directamente a los técnicos y me resuelvan la duda, igual que pueden llamar desde el Ayuntamiento".

Pino realizó estas declaraciones horas después de de presidir una reunión convocada por la agrupación local del PP en la asociación de vecinos de Camos con el fin de explicar las bases de las subvenciones autonómicas a raíz de los incendios. Un encuentro al que asistieron representantes del Ejecutivo gallego como el delegado y la secretaria territorial en Vigo, Ignacio López Chaves y Yolanda Lesmes, además de otros tres altos cargos de las delegaciones pontevedresas de las consellerías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; Economía, Industria e Emprego y Medio Rural. Los mismos dirigentes del Ejecutivo gallego habían participado la tarde del miércoles en otra asamblea promovida por el PP de Gondomar en Vincios.

El alcalde habla de "cacicada"

A la reunión de Camos, asistieron ayer una veintena de representantes vecinales y de lascomunidades de montes del entorno. Entre ellos, se encontraban también el alcalde, el socialista Juan González; el concejal de Urbanismo,Diego García Moreira; así como técnicos de los concellos de Nigrán y Baiona.

Pese a no haber sido invitados, el regidor y el edil decidieron presentarse para escuchar las explicaciones de los cargos autonómicos sobre las ayudas, dado que, a su juicio, "non resolven os problemas dos afectados con requisitos tan complicados".

El regidor mostró además su sorpresa por la "forma de proceder" tanto del Gobierno gallego como del PP local, a los que acusa de "cometer un grave erro ao confundir as tareas institucionais coas de partido convertindo a tramitación das axudas nunha cacicada".