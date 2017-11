Desautorizan el uso de agua para consumo humano y riego en once pozos de Porriño

El Concello de Porriño no ha esperado a la reunión informativa convocada para esta tarde y ya ha llamado uno a uno a los propietarios de los pozos de agua en los que se ha detectado presencia de lindano. La Xunta de Galicia ha trasladado al gobierno local el informe con los resultados de las analíticas realizadas en los últimos días, tras la toma de muestras de aguas y suelos en diferentes zonas de los barrios de Contrasto y Pereira, en la parroquia de Torneiros, que certifica la contaminación en diversas áreas.

Son en total once los pozos afectados, de los cuales siete suponen la única fuente de abastecimiento de agua para sus propietarios, es decir, que los vecinos dueños de los otros cuatro pozos tienen como alternativa el agua de la traída, la cual ya se ha confirmado hace unos días que está libre de contaminación. "Hemos llamado y recibido a cada uno de los vecinos afectados, trasladándole el resultado del análisis e informándole de las medidas preventivas a llevar a cabo, que, en este caso es la no utilización de esa agua ni para consumo humano ni tampoco para el riego", explica el concejal de Medio Ambiente, Marcelino Coto, quien estuvo recibiendo durante la mañana de ayer, junto con la alcaldesa Eva García de la Torre, a los titulares de dichos pozos.

De esta manera se amplían las restricciones establecidas hasta el momento que se centraba únicamente en no beber ni utilizar esa agua para cocinar. Así queda también desaconsejado su uso en el campo y jardín, el aseo personal y el lavado de utensilios. No obstante, remarcan que esta prohibición es solo para esos once pozos no para todos, de modo que para el resto las medidas a seguir continúan siendo las mismas hasta nuevo aviso.

Desde el Concello ya se ha valorado como solución provisional y a corto plazo la instalación, una vez lo autorice la Consellería, de depósitos móviles de 1.000 litros de capacidad, que se rellenarían periódicamente con camiones cisterna, para proporcionar agua potable a esas familias. Estas medidas y toda la información al respecto será proporcionada a todos los vecinos que acudan a la reunión de hoy a las 18.00 horas en el salón de plenos, en donde técnicos de Medio Ambiente darán cuenta de los resultados de las analíticas y del trabajo y los pasos a seguir de aquí en adelante.

Las muestras continuará aún realizándose con el objetivo último de delimitar la zona sobre la cual actuar y realizar, posteriormente, un proyecto de descontaminación.

Parlamento gallego

Esquerda Unida de Porriño se reunía esta semana con los vecinos afectados en un encuentro al que acudieron también varios diputados de En Marea. Allí aseguraron que llevarán el tema al Parlamento gallego y reclaman la actuación de todas las administraciones "comenzando por el gobierno municipal, el cual no se puede excusar en responsabilidades de otras administraciones,", señala el portavoz local de EU-Son, Pedro Ocampo, que califica el lindano como "el Prestige de Porriño", recordando que este martes se cumplían quince años de esta catástrofe medioambiental.