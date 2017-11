Una campaña solidaria en Chapela intercambia libros por alimentos

La Biblioteca Municipal de Chapela inicia hoy una actividad solidaria que se desarrollará hasta el 15 de diciembre para recaudar alimentos para personas necesitadas. Los usuarios podrán llevarse una serie de libros que la biblioteca no precisa a cambio de dejar alimentos no perecederos o productos de higiene en un lugar habilitado del Multiusos del Piñeiral do Crego de Chapela. El material donado se destinará a Cáritas Redondela, que los repartirá entre las familias que más los precisan.