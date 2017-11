Incendios en Galicia | El BNG suscribe la acusación contra la Policía por las muertes en Chandebrito

El BNG de Nigrán suscribe la acusación del presidente de la comunidad de montes de Chandebrito, Víctor Vidal, a la Policía Nacional por la muerte de dos vecinas, Maximina Iglesias y Angelina Otero, en la ola de incendios del 15 de octubre. También la familia de una de las fallecidas exigió al cuerpo de seguridad disculpas por la fallida caravana en la que perecieron ambas mujeres cuando eran evacuadas, mientras que los sindicatos policiales estudian llevar ante los tribunales las críticas de Vidal.

En un comunicado, el portavoz local del BNG, Xavier Rodríguez, expresa su "solidaridad con la indignación" manifestada en una misiva del representante de los comuneros, en la que reprocha la "falta de profesionalidad" de los agentes que actuaron en la parroquia ese día.

Considera que en esta parroquia de Nigrán "falló el operativo de emergencias", a lo que se sumó "una desafortunada decisión de desalojo" por parte de la Policía Nacional, y que "tuvo como consecuencia la muerte de dos personas".

Rodríguez abunda en que "no hay razón alguna para otorgar ningún tipo de galardón o reconocimiento" a los agentes que ese día acudieron a Chandebrito, y que en todo caso debería hacerse con los vecinos de esta parroquia por enfrentarse "prácticamente solos" al fuego. Una situación de "desamparo" de la que responsabiliza a "la pésima gestión" de la Xunta.

El portavoz local del BNG comprende que en una "situación extrema" como la que se vivió el 15 de octubre "no es fácil tomar decisiones", máxime cuando los policías que allí fueron "no tenían la preparación adecuada ni el necesario conocimiento del terreno". Sin embargo, cree "de todo punto inadmisible" que ante "el cúmulo de decisiones erradas que provocaron ese caos", los sindicatos policiales SUP y UFP "se atrevan a amedrentar" al presidente de la comunidad de montes anunciando posibles medidas legales por el contenido de su carta.