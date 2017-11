Condenado a 47 años de cárcel por el doble crimen de Arbo

El único acusado por el doble crimen que sacudió Arbo en 2015 acaba de ser condenado a 47 años de cárcel. Arturo Domínguez, que mató a su novia y al que era entonces el compañero sentimental de esta, ha conocido esta tarde la pena que se le impone.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el acusado ha sido condenado a 24 años de prisión por la muerte de la mujer, que era su excompañera sentimental y madre de una hija en común, y a 23 años de cárcel por la muerte la nueva pareja de ella. El pasado 24 de octubre el jurado emitió su veredicto, por el que declaró al acusado culpable de matar "intencionada y voluntariamente" a ambos "de forma sorpresiva, sin que tuviesen posibilidad de defenderse" aprovechando el lugar boscoso en el que se encontraban a esas horas de la madrugada.

El fiscal mantuvo durante el juicio una petición de 46 años de prisión (23 por cada asesinato) pena que eleva a 50 años la acusación particular. El fiscal solicitó que un mínimo de 40 años sean de cumplimiento efectivo de la condena. Para las acusaciones quedó probado "sin duda" de que el acusado fue el autor de la muerte de su expareja, Beatriz Rodríguez, y su nuevo novio Sergio Rodríguez de dos disparos de escopeta en un lugar apartado y sin que tuvieran capacidad de defensa en julio de 2015.

La defensa, por el contrario, agumentaba que no solo no hay pruebas para inculpar a su cliente sino que las hay de que él no pudo cometer estos hechos. "Soy inocente, jamás mataría a una persona, ni a Sergio ni a la madre de mi hija", expuso en la última jornada del juicio que acogió la Audiencia Provincial de Pontevedra a finales de octubre.