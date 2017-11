El Concello de Tui ofertará 16 visitas guiadas gratuitas antes de finalizar el año

Tui ofertará 16 visitas guiadas temáticas durante los meses de noviembre y diciembre, continuando así los recorridos culturales gratuitos que se iniciaron en verano organizados por el Concello de Tui y en los que llevan participado más de 3.000 personas.

La primera cita de esta nueva propuesta tuvo lugar ayer sábado bajo el "A cidade barroca" en la que durante sesenta minutos los participantes pudieron recorrer los espacios que transformaron la ciudad en los siglos XVI y XVIII.

El próximo fin de semana se realizará la visita cultural "Arquitectura educativa en Tui", el sábado 18, y "A cidade histórica", el domingo 19. Mientras que el título de los recorridos del último fin de semana de noviembre serán "A cidade burguesa do século XIX" y "As antigas fortificacións románicas".

En el mes de diciembre son un total de once las visitas que se van a llevar a cabo. "Cidade histórica", "As murallas medievais", "Cidade medieval", "As rúas gremiais da cidade", "O criptoxudaísmo en Tui", "Arquitectura carceraria na cidade histórica", "Comuna xudía medieval", "As prazas públicas da cidade histórica" y "Cidade medieval" son las temáticas de las visitas que se realizarán desde el 1 hasta el 10 de diciembre, respectivamente a excepción del lunes 4, que no habrá visita guiada. Por último, el viernes 15 será el turno de "Cidade histórica" y el sábado 16 las visitas finalizarán con "A arte e o Nadal en Tui".

Todas las visitas saldrán a las 19.15 horas desde la plaza de la Inmaculada y tendrán una duración de una hora aproximada.