Tómbola solidaria con los afectados por los incendios de As Neves

La Comisión de Festas do Carme e San Miguel de Cequeliños, en Arbo, organiza hoy, a las 20.30 horas, una tómbola solidaria en las escuelas de Cequeliños a favor de los afectados por los incendios de As Neves. Este no será el primer acto benéfico que esta comisión realiza. Anteriormente realizó otros en favor de la Asociación del Cáncer Infantil y la participación en el verano solidario "Bomberos Voluntarios de Melgaço" organizado por el Concello de Arbo.