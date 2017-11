Laura Portela Couñago: "Lo más importante es llevar las cosas al día; ser siempre constante es la clave"

Esfuerzo y constancia. Estos son los principales ingredientes de la receta aplicada por una alumna del IES Pedro Floriani de Redondela, Laura Portela Couñago, para conseguir uno de los veinte Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Para optar a estos galardones fue necesario acreditar un expediente académico con una media superior al nueve en todos los cursos de Secundaria y afrontar unos exámenes de las distintas materias cursadas realizados el pasado mes de septiembre, en los que logró la tercera mejor nota entre los estudiantes de toda Galicia.

-Debió ser duro preparar los exámenes con la competencia de los mejores expedientes gallegos.

-Pues no lo preparé de una forma especial, ni siquiera me dio tiempo a leer todo el temario antes del examen. Fui sin ningún tipo de presión a ver qué pasaba.

-¿Qué le dijeron en el instituto cuándo ganó el premio?

-Todos se alegraron mucho cuando se enteraron de que había ganado uno de los Premios Extraordinarios. Me felicitaron los profesores y los compañeros por la nota conseguida, aunque mis mejores amigas me dijeron que no les sorprendía porque ya se lo esperaban.

-¿Y sus padres?

-Pues lo mismo, también se lo esperaban. Parece que la única sorprendida fui yo. Sabía que los exámenes me salieron bien, pero nunca imaginé que quedaría entre los tres primeros puestos.

-Siendo una alumna tan aplicada, ¿no le piden consejo sus compañeros?

-Sí, algunos me preguntan cómo hago, pero no hay ningún truco. Todos los días realizo los deberes y si tengo exámenes estudio con tiempo, pero nada más. Creo que tengo una buena memoria y soy trabajadora. Cuando estudio me concentro bastante y aprovecho bien el tiempo.

-La constancia puede ser la clave del éxito.

-Para mí es muy importante llevar las cosas siempre al día, evitar el atracón de última hora. Ser siempre constante es fundamental. De esta forma todo irá bien y no necesitarás hacer un gran esfuerzo al final.

-También será importante tener buenos profesores que le motiven.

-Es muy importante porque un buen profesor puede hacer que te guste una asignatura y te pueden incentivar. Por suerte yo siempre tuve buenos profesores que se preocupaban por explicarnos bien las cosas y de que todos las entendiésemos. Y eso hace todo más fácil.

¿Cuáles son las asignaturas que más le gustan?

-Elegí la rama científica, pero no tengo preferencias. Me gusta aprender cosas en general, aunque reconozco que hay materias que no me gustan mucho como educación física o religión.

-¿Qué le gustaría hacer de mayor?

-No lo tengo nada claro. Descarté las letras porque creo que las carreras de esa rama no tienen muchas salidas, pero tampoco me interesan las ingenierías. No me veo trabajando en eso en el futuro. Aún tengo tiempo para pensarlo.

-¿Qué aficiones tiene fuera del estudio?

-Pues voy a clases de calceta y ganchillo, que me entretiene mucho. Me encantan las manualidades, y también me gusta escribir cuentos y leer. Últimamente me ha dado por la novela negra, pero me gustan otros géneros. Lo que no me gusta nada son los libros de amor, no soy muy romántica. Y luego llevo una vida muy normal, como cualquier otra chica de mi edad. Me gusta salir con mis amigas.

¿Qué va a hacer con los 750 euros del premio?

-Lo guardaré para pagar los estudios más adelante, no tengo previsto gastarlo en otra cosa.