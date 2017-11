El gobierno defiende el museo del vino en las Cuevas y la oposición lo rechaza

Los dos partidos de la oposición de Salvaterra, PSOE y BNG, la asociación Lazoiro y la SDC Condado rechazan en un manifiesto que se ubique un museo del vino en las Cuevas de Doña Urraca. Estos colectivos defienden que las conocidas como Minas siempre fueron un espacio de uso colectivo, de encuentro de los vecinos y donde se celebraron actividades culturales y exposiciones y rechazan su musealización porque impedirá que se celebre en ellas otra actividad cultural.

Los firmantes del manifiesto aclaran que no están en contra de que Salvaterra tenga un museo del vino, pero sí de esta ubicación. "Nadie se opuso cuando se anunció que sería en la Casa del Conde, como se anunció durante años e incluso hace unos meses", aseguran, y acusan al gobierno de "anunciar de la noche a la mañana que todos los edificios de las murallas van a pasar a un único uso".

Por su parte, el alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, aclara que "no es verdad que no se permitirá otra actividad cultural" en ellas. Los actos culturales que se llevan realizado en este castillo "se podrán seguir haciendo en su planta baja, porque quedan espacios suficientes y paredes libres, o también en la Casa del Conde, o así mismo en los salones de actos del Concello y de la casa cultura, como se hacen en otros ayuntamientos", asegura.

El regidor afirma no entender "como los concejales del PSOE y del BNG de este Ayuntamiento se oponen a que se instale este museo en el castillo, sabiendo que no existe otro lugar y que de no hacerlo se hará en otro ayuntamiento". Asimismo recuerda que "debemos ser el único Ayuntamiento del mundo en el que por culpa de la oposición de izquierdas, si se le hace caso, se pierda un museo".

Desde el gobierno explican que "los mejores museos están instalados en castillos o edificios con historia. Este será uno de los mejores de España y se hace con fondos de la Xunta. Además cuenta con autorización de Patrimonio, por lo que Salvaterra no puede perder este museo que traerá a miles de visitantes a nuestro municipio y de no hacerse aquí se hará en otro ayuntamiento", indica el alcalde de Salvaterra.