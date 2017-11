La Fiscalía remite al Juzgado de Porriño una denuncia contra la alcaldesa y dos concejales

La Fiscalía de Vigo ha remitido al Juzgado decano de Porriño una denuncia contra la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSOE), el teniente de alcalde, Manuel Carrera (UDDL), y el concejal Orlando Márquez López (PSOE), por supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública, prevaricación o tráfico de influencias.

En esta denuncia, que inicialmente parte de la comunicación de hechos por parte del PP y de las diligencias de investigación penal de la propia Fiscalía, estarían además investigados varios empresarios. La denuncia se tramitará por el decano y será remitida al Juzgado de Instrucción que corresponda por turno, que debe investigar los hechos.

Según fuentes del Partido Popular de Porriño, la denuncia se presentó "tras detectar que existían numerosas facturas de desbroces y limpieza viaria, muchas de ellas con reparos de intervención y por importes ajustados a la forma de contrato menor, de manera que se permite la asignación directa del servicio, tratándose en realidad de un contrato mayor que debería ir a concurso público".

Al parecer alguno de los empresarios denunciados estarían relacionados con el partido UDDL, que es socio de gobierno con el PSOE en Porriño.

La alcaldesa dijo sentirse tranquila, ya que estas denuncias forman parte de una estrategia del Partido Popular "y a medida que nos vamos acercando al fin de legislatura, intentan judicializar la vida municipal, para intentar decir que todos somos iguales". Aseguró que no conoce la investigación ni sabe de que la acusan porque no fue llamada a declarar por Fiscalía, pero se mostró segura de que "no existe ninguna ilegalidad" en la acción del gobierno

El teniente de alcalde, Manuel Carrera, líder de UDDL indicó que desconoce los hechos y preguntado sobre los empresarios vinculados a su partido dijo"que ya trabajaban antes para el Concello" afirmando que "no he formalizado ningún contrato con ellos, ya que no decido nada que no sea de mi competencia". Al igual que la alcaldesa, consideró que se trata de una denuncia política "como quedará demostrado".