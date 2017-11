APTui comunica al Concello la expulsión de la edil de Urbanismo

Alternativa Popular de Tui (AP Tui), la formación con la que acudió a las elecciones el exconcejal del PP José Manuel Sousa, logrando un acta, comunicó al Concello de Tui la expulsión de la sustituta de Sousa en el Concello, María Jesús Da Silva, a través de su junta ordinaria.

La edil, que tras la moción de censura forma parte del gobierno local y se encarga de Urbanismo, manifestó ayer que no se le había notificado tal expulsión y dudó de que la misma fuese real, con todo no quiso realizar ninguna manifestación hasta que tenga todos los datos.

Por su parte, José Manuel Sousa Sousa, indicó que en los próximos días el comité ejecutivo de su partido -formado por 24 personas- se pronunciará sobre este asunto y explicó que existen razones sobradas para la expulsión. "La primera de ellas es que esta señora desde que tomó posesión no se puso en contacto con nosotros, no respeta el partido y no dio ninguna explicación de lo que hace en el Ayuntamiento", dijo.

En el escrito presentado, AP Tui pide que la concejala pase a formar parte del grupo de no adscritos de la corporación y no sea tomada en cuenta como representante de AP Tui.

Como número dos de la lista, a María Jesús da Silva le correspondía entrar como concejal a dimitir Sousa -este lo hizo para posibilitar la moción de censura ya que era una exigencia de Carlos Padín-, sin embargo el partido decidió que fuese el número 6. Molesta con esta decisión Da Silva si quiso hacerse con el acta de concejal y tomar posesión para posteriormente aceptar la presentación de la moción de censura.

Ahora el grupo de Sousa recuerdan su adscripción a su partido y la obligación que de cuenta de sus acciones y decisiones.

El PP había negociado con Sousa la moción de censura de Tui, asumiendo las exigencias de Padín, que los portavoces del PP, AP Tui y Ciudadanos Tudenses dimitieran dejando paso a personas nuevas. AP Tui acordó entonces que además de Sousa dimitieran los restantes de la lista pero Da Silva, que en aquel momento se encontraba en Madrid, decidió recoger el acta que le correspondía por ser número 2 lo que dio lugar a unas relaciones muy tensas con la formación con la que se habían presentado.