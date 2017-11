Ponteareas convoca dos plenos en 24 horas para salvar una ayuda de un millón de euros

El gobierno de Ponteareas ha convocado para hoy un nuevo pleno extraordinario y urgente después de que el convocado para ayer no pudiese celebrarse al no conseguir la mayoría absoluta necesaria en la votación de su urgencia. La ausencia de ediles del gobierno sumada a la abstención de ACiP y la negativa del PP a votar la urgencia del pleno impidieron su celebración a pesar de contar el gobierno con el voto favorable de Esquerda Unida.

El Concello de Ponteareas necesita celebrar este pleno sin más dilación para poder someter a votación la adjudicación de las obras para construir una red de distribución de calor con biomasa para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a seis edificios públicos. En caso de que esas obras no estén justificadas antes del 20 de noviembre, el Concello de Ponteareas perderá una subvención de un millón de euros del Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

El gobierno local lamenta "la falta de compromiso de la oposición del PP y ACIP con los intereses de los vecinos y vecinas de Ponteareas al impedir la celebración de un pleno en el que se debatiría la adjudicación de las obras de la red calor a la empresa seleccionada en el proceso de contratación así como la declaración de 'zona catastrófica' por los incendios".

A pesar de que el alcalde, Xosé Represas, justificó la urgencia del pleno "la abstención del PP y ACIP imposibilitaron la celebración del pleno al no aceptar la urgencia de la sesión sabiendo que era imprescindible contar con once votos a favor para no perder el millón de euros de fondos europeos concedidos a través del Inega".

El gobierno local acusa a PP y ACiP de "poner trabas durante sucesivos meses para ralentizar el avance del proyecto de la red de calor" y de "dar la espalda a los intereses del vecindario impidiendo debatir la adjudicación de la obra a la empresa seleccionada".

Ante esta situación, el gobierno local decidió convocar para hoy un pleno extraordinario "esperando que la oposición actúe con la debida responsabilidad con los vecinos", asegura.

Al gobierno se queda sin tiempo para cumplir los plazos. "Este proyecto se dilató en la fase inicial por la carencia de técnicos de la administración y habilitados estatales que realizasen los informes oportunos para este proyecto pero aún así el gobierno sacó adelante los informes y en los primeros días de agosto fue aprobado en pleno la convocatoria del concurso público para adjudicar el proyecto", explica Represas.

El gobierno asegura que la oposición puso el primer atranco a este proyecto al oponerse a aprobar por urgencia la habilitación en la contabilidad de un préstamo sin intereses por valor de 350.000 euros concedido por la Diputación. Además, posteriormente, el PP presentó un recurso en el último día utilizando como argumento que la tramitación administrativa del préstamo estaba sin concluir cuando sabían que no era así y lo único que consiguió fue retrasar el arranque del proyecto colocándonos en esta situación de riesgo al no poder cumplir los plazos".