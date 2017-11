La hostelería de Redondela organiza un nuevo concurso de tapas

La Asociación de Empresarios de Redondela convoca hoy a los hosteleros de la localidad a una reunión informativa sobre un nuevo concurso de tapas denominado "As cociñas do Pergamiño Vindel". La iniciativa se enmarca en la campaña de difusión del manuscrito medieval con las cantigas del trovador Martín Códax, que se expone en el Museo do Mar de Vigo. La reunión de los hosteleros será a las 17.30 horas en la sede de la Asociación de Empresarios, en la calle José Regojo, 2.