Animalistas creen que el ataque de perros en Covelo "evidencia falta de inspecciones y control"

La asociación animalista Libera! ha considerado que el ataque de dos perros de razas peligrosas a una mujer de 82 años en el municipio pontevedrés de Covelo "evidencia la falta de inspecciones y control" sobre el bienestar animal. Asimismo, pide "mesura" en la evaluación del caso.



En un comunicado, recuerda que esta organización ya denunció el pasado verano el "comercio ilegal" de todo tipo de canes a través de internet y aplicaciones de móvil. Asimismo, recuerdan que "llevan años alertando de las consecuencias como el encadenamiento perpetuo".



La asociación animalista pone el acento de nuevo en que, en los últimos años, ya ha advertido de las "facilidades para poseer un animal doméstico", perro o gato, frente a las "obligaciones" que se establecen en otros países como Alemania o Suiza.



Además, ha advertido de que "son muchos los cánidos que no están siquiera identificados". También ha significado las "pocas sanciones por este motivo", es más, ha señalado que son "prácticamente nulas".



Los defensores de los animales creen que considerar una raza potencialmente peligrosa para determinados perros "redunda en la criminalización".

FALTA DE "RESPONSABILIDAD"



En este sentido, aseguran que "quien es realmente dañino para el animal es la persona, que en estos casos no sólo no se responsabiliza de la manera adecuada, sino que en ocasiones adiestra de manera violenta o somete a condiciones extremas" al animal. Un ejemplo es el encadenamiento continuado, que "veterinarios y expertos en comportamiento animal vinculan como fuente de problemas".



Los animalistas dicen que "olvidar" que muchos ayuntamientos y la propia Xunta "han ignorado deliberadamente", en "no pocas ocasiones", el "descontrol" existente con los animales. Al respecto, se han referido a que "apenas se han producido inspecciones 'in situ'" y que "aquellos casos más evidentes de problemas en el bienestar o cuidados de los animales no suelen finalizar con un expediente sancionador".