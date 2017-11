La Banda de Música Xuvenil de Xinzo gana el premio Agader

La Banda de Música Xuvenil de Xinzo, de Ponteareas, ha sido la ganadora del único premio anual Agader dirigido a colectivos juveniles dotado con 15.000 euros. Por primera vez en la historia de este certamen, convocado por la Consellería de Medio Rural, ha sido una banda de música la triunfadora. No obstante el nombre de los ganadores de esta octava edición no se hará público oficialmente hasta el 15 de noviembre, cuando se entreguen los premios en una gala en el parador de Santo Estevo de Ribeira do Sil.

La banda se presentó a la convocatoria del premio con la candidatura titulada "La música, factor de desarrollo socioeconómico en la comarca del Condado" contando con el apoyo de autoridades como el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, o el alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, además de compositores, periodistas, agentes de desarrollo local, entidades de diferentes sectores y otras personalidades del ámbito de la política, la cultura o del mundo empresarial.

Estos premios de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) tienen como finalidad premiar a aquellas iniciativas que contribuyan a promocionar el medio rural y a generar una sociedad más dinámica y cohesionada.

La Banda de Música Xuvenil de Xinzo tiene escuela de música propia desde 1998 e integra a más de 100 alumnos de entre 3 y 25 años. Además, es una entidad generadora de empleo dirigido a la juventud, contando con una plantilla paritaria de ocho profesores menores de 35 años con titulación superior.

Esta banda ponteareana dispone anualmente de un presupuesto próximo a los 60.000 euros, así que este galardón cubrirá ya una cuarta parte de sus cuentas.

En su palmarés destaca el primer y segundo premio del certamen gallego de bandas de música en los años 2014 y 2012, primero en el certamen provincial en los años 2009, 2011 y 2014 o el premio 2014 del Concello de Ponteareas por su contribución en el ámbito cultural, educativo y social. Además, la Banda de Música Xuvenil de Xinzo ha editado dos discos; uno de ellos con obras inéditas de Reveriano Soutullo.

Conocedor de este premio, el alcalde de Ponteareas considera "un orgullo contar con una banda de música que forma a través de su escuela a niños y jóvenes de todas las edades dándoles la oportunidad de obtener conocimientos sin tener que ir a la ciudad, apoyando así la vida en el rural".