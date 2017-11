El PP de Nigrán denuncia seis obras previstas en 2016 todavía sin empezar

El grupo municipal del PP de Nigrán criticó ayer "la incapacidad" del gobierno socialista para invertir el remanente de tesorería. Sus ediles aseguran que seis obras de las anunciadas e 2016 a financiar a cargo del ahorro municipal de 2015 todavía no han comenzado, mientras que otras dos -el abastecimiento de agua a Parada y la reforma del pabellón de Panxón- todavía no están terminadas formalmente porque no existe acta de recepción a dos meses de que termine 2017.

Los populares denuncian que el gobierno tuvo que retirar el pasado 18 de octubre su propuesta de 24 obras a realizar durante el próximo ejercicio con el remanente de 2016 porque carecen de proyecto y de informes técnicos, por lo que no podrán ser contratados antes del 31 de diciembre de este año, según indicaron los servicios económico-jurídicos del Concello.