Soutomaior reclama una mayor dotación de médicos en sus centros de salud

Más de trescientos vecinos de Soutomaior se manifestaron el domingo en la alameda de Talo Río para demandar mejoras para la sanidad pública del municipio. La concentración fue convocada por el BNG y estuvo apoyada por la plataforma SOS Sanidade Pública y por el sindicato CIG Saúde.

Esta protesta se produce después de que la indignación de los vecinos fuera en aumento por los problemas que están sufriendo los centros de salud de Arcade y Soutomaior. Problemas que se concretan en esperas de varias horas, en las ausencias de médicos y pediatras por no cubrir el Sergas las bajas o las vacaciones o en el colapso constante del servicio de atención primaria o en los retrasos de varios días en las citas.

La situación llegó al límite la semana pasada al quedarse sin ningún médico el centro de salud de Arcade ya que el único facultativo que había tuvo que ausentarse para atender una urgencia, por lo que el ambulatorio permaneció sin ningún médico durante horas ante la indignación de los usuarios.

Los vecinos de Soutomaior corearon consignas como "As solucións non se gardan nos caixóns" o "Escoite conselleiro a saúde é o primeiro". En el acto estuvieron presentes además de los representantes de la CIG Saúde, Xermán Ronco y Fernando Herrero, y Ángel Ricón por SOS Sanidade Publica. También acudió el diputado del BNG en el Parlamento gallego, Luis Bará.

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública tomó la palabra para expresar la situación que se está viviendo en el municipio de Soutomaior poniendo de manifiesto que no era de recibo que un Concello con 7.400 vecinos tenga menos médicos que otros ayuntamientos vecinos de menor tamaño. Ángel Ricón también señaló que no se entiende que "un médico de Arcade tenga que atender hasta a 65 pacientes cada día, ya que eso incide directamente en la calidad del servicio", y quiso agradecer el esfuerzo de los profesionales para que la situación no sea aún peor.

Por su parte Fernando Herrero, en representación de CIG Saúde, denunció que "al tiempo que recortan servicios para la sanidad pública aumentan las dotaciones de dinero para la sanidad privada".