El edil de Limpieza de Tui rechaza la anterior propuesta de eliminar los contenedores verdes por el día

El concejal de Vías y Obras, Parque Móvil, Limpieza y Alumbrado de Tui, José Rodríguez Romero, no ejecutará el nuevo sistema de limpieza que el anterior edil, José Martínez Tato, había programado para entrar en vigor en octubre, mes que finaliza en el día de hoy. Rodríguez Romero opina que "lo que había planeado él no me parece lógico; es costoso para las arcas municipales e incómodo para los ciudadanos".

El método de limpieza que había propuesto Martínez Tato consistía en quitar los contenedores verdes durante el día y colocarlos en la calle únicamente en horario de 22.00 a 7.00 horas, además de eliminar los depósitos de basura subterráneos, considerados por el anterior edil "una fuente de infección". Esta medida ha sido considerada por el concejal de Vías y Obras, Parque Móvil, Limpieza y Alumbrado "innecesaria en esta época del año", al mismo tiempo que ha señalado que "se necesitaría más personal y más tiempo para hacerla posible".

En contraposición a esto, el actual responsable de Limpieza ha explicado que su idea inicial para combatir los malos olores que desprenden los contenedores será "limpiarlos más a menudo". "Estamos comenzando por los de las parroquias, hemos empezado por Guillarei, y si vemos que en verano vuelven a producirse problemas de higiene los lavaremos y aspiraremos más veces", ha explicado Rodríguez Romero, que ha adelantado que también han estudiado la posibilidad de implantar un sistema de "carga lateral", aunque por el momento ha sido descartado ya que "supone una gran inversión".

En relación al área de Alumbrado, el concejal ha manifestado que "al igual que el anterior gobierno local, aspiramos a reemplazar la actual iluminación por bombillas Led, lo que supone menos gasto para las arcas municipales y mayor ahorro energético". Para ello, Rodríguez Romero ha destacado que "intentaremos acaparar todas las subvenciones posibles" y ha recordado que "estamos recién aterrizados y todavía nos quedan muchas cosas por repasar".