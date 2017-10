La Cofradía notificará las siete dimisiones a la Xunta a la espera de que nombre una gestora

La dimisión el pasado viernes de siete miembros de la xunta xeral de la Cofradía de Baiona fue calificada ayer de "irresponsable" y "desleal co resto de socios e empregados" del pósito por parte de la patrona mayor, Susana González, quien anunció ayer que notificará en los próximos días las renuncias a la Consellería do Mar. Aunque habrá que esperar las instrucciones del departamento de la Xunta sobre el futuro del gobierno de la entidad, la todavía presidenta del pósito considera que lo más probable es que nombre una comisión gestora provisional para dirigirla hasta que se convoquen elecciones.

La decisión de los siete opositores de dejar la xunta xeral se suma a la de otros tres que siguieron el mismo camino hace dos semanas. Después de dos intentos fallidos de adelanto electoral y de una moción de censura frustrada, han optado por dejar sin quorum el órgano de decisión de la Cofradía, con tan solo 7 de sus 19 miembros activos, puesto que ya contaba con dos vacantes sin cubrir.

González lamenta que las tres renuncias presentadas con anterioridad a las siete últimas "foron froito das presións" y tacha de "falsas" las acusaciones de los críticos, que le atribuyen decisiones contrarias a los intereses de la mayoría. Recuerda que siempre ha actuado "dentro da legalidade". Rechaza de plano que los opositores "sexan víctimas de burlas e acosos, cando xustamente son eles os que teñen ameazado e insultado a outros membros da entidade para conseguir as súas pretensións".

Defiende su gestión al frente del pósito y recuerda que, pese a no haber sido capaz de conseguir un acuerdo entre las partes en conflicto, "non pode ser tan desastrosa, xa que a día de hoxe a facturación da entidade vai 250.000 euros por riba da do ano pasado na mesma data". "Ademais, a facturación do percebe aumentou este ano un 17% respecto ao anterior, pese a que os críticos levan todo o ano e parte do pasado dicindo que os arruino obrigándoos a sacar os barcos", añade.