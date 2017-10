Tres anos agochado baixo terra en Parada

"Pasou máis de tres anos escondido baixo terra xunto a nosa casa. Nós xogabamos ao redor da meda, falabamos, saltabamos e papá debaixo da terra sen nós sabelo. Foi todo tan triste, cando me lembro non podo deixar de chorar polo que tivemos que pasar, e sen facer nada de nada". É o desgarrador testemuño de Eulalia Veiro, filla de José Veiro Guisande, o labrego sindicalista de Parada que andou agochado tras a guerra civil. Ficou en vivendas de veciños, no monte, nun buraco do seu propio eido e ata nunha presa de regadío ata que o descubriron e o encarceraron e torturaron en Vigo e en Baiona. Logo mandárono a outros presidios en Ferrol e Canarias, onde tamén o apalearon. Pero puido regresar á casa e retomou a súa vida facendo ata grandes amizades con falanxistas. O Concello pecha mañá sábado ás 12.00 o Mes da Memoria Histórica cunha homenaxe a este home no cemiterio municipal da parroquia,onde se trocou e traduciu a súa lápida ao galego con motivo tamén dos actos Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia, polos que se vai descubrir tamén a nova placa en lingua galega do camposanto.

Aos fillos de José dixéronlles que marchara para América e eles crérono. "Un día vímolo subir a unha maceira e corremos contarlle ao avó que alí había un home roubando nas mazás. Nin o coñecimos", explica Eulalia, veciña de Parada de 86 anos. A súa nai facía que lle levaba comida ao can para darlla a el cando os gardas descubriron a verdade. El escapou e meteuse nunha presa de regar e alí o atoparon. "Papá púxose a silbar con todas as súas forzas e berrou 'Yo soy el Veiro!'. Collérono, levárono a golpes cara Baiona e levou as tundas de Cristo. E levou, levou paus por ser dun partido de esquerdas, só por iso", relata a filla.

Despois dun periplo por cárceres españolas voltou. "Non era nada, non podía nin comer, viña desfeito", explica Eulalia, que quedou sen ir á escola. "Non nos deixaron, a meu irmán nin a min por ser fillos dun roxo", lamenta orgullosa de que "por fin" sexa recoñecido o sufrimento da súa familia.