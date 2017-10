La Virgen de la Roca ya tiene su novela

"A las nuevas generaciones apenas les suena Mercedes Ruiz de la Escalera, a pesar de haber fundado las escuelas obreras nocturnas en Galicia para sacar a los trabajadores del analfabetismo". La autora de la novela enmarcada en las dos décadas de construcción de la Virgen de la Roca quiere rescatar del olvido a una mujer "adelantada a su tiempo".

El arte persigue a la Virgen de la Roca. La megaescultura en piedra del célebre arquitecto Antonio Palacios ha sido fuente de inspiración de manifestaciones artísticas como la pieza lírica que el compositor y sacerdote baionés Ángel Rodulfo estrenó en 1910, con letra de su intelectual paisano José María Barreiro, con el objetivo de recaudar fondos para su construcción. Poco más de un siglo después, el monumento es el punto de partida de otra creación, esta vez literaria: la novela "Tete". Su autora es la periodista madrileña María Luisa de la Puerta, vinculada sentimentalmente a Baiona tras toda una vida de veraneo en la villa, a donde sus antepasados llegaron a finales del siglo XIX de la mano Mercedes Ruiz de la Escalera, una de las impulsoras de la llamada "estatua de la Libertad gallega" que da nombre al parque que la rodea y que sigue siendo una gran desconocida para muchos baioneses pese a sus numerosas iniciativas filantrópicas.

El cariñoso sobrenombre con que los allegados a la benefactora la bautizaron en vida da título al libro. Toda una declaración de intenciones de su autora, que pretende "rendir homenaje a la figura de Mercedes de la Escalera, una mujer generosa, que tenía dinero y lo daba a manos llenas. Una adelantada a su tiempo que conseguía lo que se proponía gracias a su personalidad arrolladora". La escritora considera "injusto que Tete caiga en el olvido". "Ha sido una persona muy conocida en Baiona, pero a las nuevas generaciones apenas les suena", recalca, "a pesar de haber fundado las escuelas obreras nocturnas en Galicia para sacar a los trabajadores del analfabetismo a principios del siglo pasado".

Y es que la benefactora llegó a la villa real para respirar aire puro y luchar contra una tuberculosis por la que los médicos la habían desahuciado a los 27 años, en 1883, explica la autora. "No solo se curó, sino que vivió hasta los 100", señala. Su empeño fue ayudar a la población sumida en la pobreza y entre sus retos estaba la construcción del monumento en el monte Sansón, promovido por el industrial Laureano Salgado. "Ella logró que se la zarzuelita compuesta para conseguir fondos se representase en 1911 en el Teatro Real de Madrid, propiedad de Luis Calleja, también veraneante en Baiona en la época. Gracias a su relación con la Casa Real, consiguió que la reina Victoria Eugenia asistiese al evento", comenta la autora.

Este episodio y muchos otros relacionados con el levantamiento de la Virgen de la Roca aparecen en la s 336 páginas de la novela "histórica y biográfica con aspectos inventados", para la que María Luisa de la Puerta se ha documentado durante cinco años en archivos históricos y hemerotecas.

Queda pendiente su publicación. La autora todavía no tiene clara la fórmula porque su única intención es "divulgar" parte de la historia del monumento y de su promotora. "Esto no es una mercancía para mí. No quiero poner unos ejemplares en el mercado simplemente. Es algo muy querido y muy trabajado. Se trata de una persona casi de mi familia, muy relevante en un contexto histórico poco abordado en la zona", apunta. Las administraciones todavía no se han pronunciado acerca de la edición.