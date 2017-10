Los dueños de mil fincas expropiadas para la Plisan recibirán tres millones en noviembre

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, abonará el mes que viene cerca de tres millones de euros correspondientes a las expropiaciones realizadas para desarrollar la plataforma logística e industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan).

El anuncio fue publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia y señala que ese importe está financiado por los tres organismos que promueven esta infraestructura: Zona Franca, Puerto de Vigo y Xunta de Galicia.

Los pagos que se efectuarán se corresponden a más de mil fincas de Salvaterra y As Neves y se realizarán los días 14, 15, 16, 17, 28, 29 y 30 de noviembre, en el centro social del Concello de As Neves. No obstante, se les notificará individualmente a las personas titulares de los terrenos la fecha, la hora y el lugar en que se procederá al levantamiento de las actas complementarias de pago.

Para recibir el pago deberán

Los abonos que se van a realizar corresponden a incrementos sobre el precio de la expropiación, fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) o el Jurado de Expropiación.

Respecto a las obras de la Plisan, actualmente está ejecutada la primera fase de los sistemas generales y la actuación para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) fue adjudicada por un importe de 3.126.398 euros.

La licitación de las obras de la urbanización interior de la zona logístico empresarial está previsto que se realice antes de que finalice este año y contará con un presupuesto de más de 12 millones de euros y la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) con una inversión de 5,62 millones de euros.

Por otro lado, antes de 2018, está previsto convocar un concurso de venta de suelo empresarial en la Plisan, en el que se fijará un precio de 50 euros por metro cuadrado para los primeros 100.000 metros cuadrados que se vendan.

Las empresas que adquieran suelo podrán simultanear las obras de construcción de sus instalaciones con las de urbanización interior de la zona Logístico Empresarial y de la EDAR y ETAP para así ganar tiempo y poder asentarse cuanto antes.

El pasado marzo, fue la Xunta quien abonó un millón de euros a los propietarios de 552 fincas por el incremento del justiprecio de sus bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa de sus terrenos en el denominado Puerto Seco.