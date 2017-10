Adriano Marques de Magallanes: "Esta donación expresa mi gratitud a los redondelanos"

La Casa da Torre de Redondela albergará desde mañana uno de los mejores conjuntos de cerámica de Sargadelos de toda Galicia. La muestra, en la que están representadas 150 piezas de todas las etapas de esta histórica fábrica de loza, ha sido donada al Concello por el exsenador y cónsul general de la República de Ecuador en Galicia, Adriano Marques de Magallanes, una decisión con la que quiere agradecer todo el afecto recibido durante toda su vida por los vecinos de la villa de los viaductos.

-¿Cómo comenzó su afición a coleccionar Sargadelos?

-Fue hace muchos años en una época en la que visitaba con frecuencia el Museo de Pontevedra y allí estaba un señor, Sánchez Cantón, que fue director del Museo del Prado. Un día me dijo: "Oiga, joven, le veo mucho por aquí. Le interesa algo?". Yo le respondí: "Me interesa todo". Él me explicó que había una loza gallega que se llamaba Sargadelos que iba a tener mucha proyección. Al salir fui a un anticuario y compré dos platos, por cierto, carísimos. Así empecé la afición que me llevó a coleccionar piezas de esta firma hasta lograr esta importante colección.

-Supongo que cada pieza de la muestra tendrá una historia, ¿no?

-Claro, porque no fueron fáciles de conseguir. Es el resultado de muchos años de búsqueda, algunas encontradas de manera casual y otras fueron muy complicadas de localizar porque son piezas casi únicas. El coleccionismo es como una patología que te lleva a no parar hasta encontrar lo que uno busca. Cada pieza tiene su anécdota como una que me dijo un anticuario madrileño que se la había visto a un gitano de Arévalo, así que allí me fui con mi 600 en un viaje de Madrid a Vigo a localizarla de madrugada.

-¿Sabe cuánto dinero invirtió en la colección?

-Algunas fueron muy caras, pero yo era buen negociante. Siempre regateaba y hacía ajustar mucho los precios. Si me pedían cuatro yo ofrecía dos. Pero es imposible calcular su valor.

--¿Y no le da pena dejar ir un conjunto tan importante?

-Por supuesto que me da mucha pena porque es parte de mi vida, pero llevaba mucho tiempo con la idea de donarla porque tengo cinco hijos y si lo heredasen ellos se dividiría. Cuando empecé la colección fue con vocación de permanencia ya que su valor es el conjunto, con una variedad enorme de motivos y donde todas las épocas de Sargadelos están muy bien representadas. Así que le dije a mi mujer [Rita Regojo] que mi intención era donarla y me contestó que le parecía fenomenal. Primero, pensé en que se quedase en Vigo pero me movilizó mucho el sentimiento Redondela ya que casi todos mis hijos nacieron allí y mi mujer era una redondelana de cabeza a los pies.

- ¿Qué le dijeron los gobernantes municipales cuando se lo propuso?

-Cuando le dije al alcalde [Javier Bas] mi intención de donar la colección al pueblo se entusiasmó con la idea. Y han realizado un gran trabajo para que la exposición sea una realidad en la Casa da Torre, el que considero un emplazamiento idóneo para la muestra permanente.

- Supongo que se sentirá orgulloso de dejar este legado al pueblo de Redondela.

-Siempre tuve mucho cariño y admiración hacia Redondela y esta donación es un gesto de absoluta gratitud a sus ciudadanos, un reconocimiento por lo bien que se comportaron siempre conmigo, con mi familia y mi empresa. Así que me hace muy feliz entregarles la colección. Estoy seguro de que los redondelanos, que siempre apreciaron mucho la cultura, se sentirán también orgullosos de tener una colección tan importante desde el punto de vista cultural e histórico.