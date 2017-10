La cofradía de Redondela creará un "bosque marino" para favorecer el desove del choco

Si hace unos años la Cofradía de Pescadores de Redondela decidió recuperar una antigua técnica consistente en depositar ramas de pino en el fondo de la ría para favorecer el desove del choco, la especie más valorada en esta zona, los buenos resultados de esta iniciativa les ha llevado a dar un paso más. Así, las artesanales "camas" de ramas de árbol en el lecho de la Ensenada de San Simón se transformarán en la próxima temporada en un auténtico "bosque marino" con pinos completos.

La directiva del pósito inició esta semana las pruebas para desarrollar este proyecto con la instalación de los dos primeros árboles de cinco metros de altura en el fondo de la ría, que se sustentarán sobre unas bases de hormigón diseñadas para específicamente para este fin y financiadas por la Diputación. El patrón mayor de la cofradía, Clemente Bastos, explica que el objetivo es comprobar cómo se comportan los pinos con las corrientes para desarrollar la iniciativa antes del inicio de la temporada, en febrero próximo. "Si sale como esperamos, a partir de enero colocaremos cincuenta ejemplares para crear el primer bosque marino para la cría del choco, algo novedoso no solo aquí, sino en todo el mundo ya que no existe nada igual en ningún lado", apunta Bastos, convencido de que será un gran éxito. "Hay que tener en cuenta que no solo favorecerá el desove del cefalópodo, sino que también atraerá a otras especies ya que las ramas de los pinos actúan como refugio frente a sus depredadores", recalca.

Esta técnica pionera ya ha despertado el interés de otras cofradías e incluso centros universitarios, que estarán pendientes de los resultados del experimento.

Agarre de las huevas

La cofradía redondelana lleva desde hace seis años desarrollando unos viveros tradicionales de choco en la Ensenada destinados a incrementar las capturas de esta especie, ya que las resinas de este árbol mejoran el agarre de las huevas mientras que la frondosidad del follaje protege a la cría de otras especies depredadoras. Pero la colocación de las ramas de pino presentaban el problema de que se enterraban mucho y se movían con las corrientes, además de complicar su recuperación tras las temporada de reproducción. Con esta nueva técnica pretenden corregir esta cuestión, ya que los árboles no se enterrarán al estar en posición vertical, y serán más fáciles de recuperar puesto que estarán unidos a unas boyas en la superficie del mar, que también servirán para señalizar la zona.

El espacio destinado al bosque marino será el mismo que el de los anteriores viveros, situado al sureste de la isla de San Simón con una extensión de 16.000 metros cuadrados. Esta iniciativa, unida a los esfuerzos realizados en los últimos años para poner en marcha la marca de "Choco de Redondela" y su promoción en distintos mercados, ha permitido que en el último año se disparase la cotización de esta especie en la lonja de Redondela, donde el pasado año se despachó a un precio medio de 8,15 euros el kilo, muy superior al de anteriores campañas. Además, pese al incremento de los precios, la demanda también aumenta cada año debido a la fama que adquiere el choco redondelano en otras zonas de España como Madrid, Cataluña y el País Vasco, e incluso fuera de las fronteras, donde se valora mucho la calidad excepcional del choco capturado en esta zona del interior de la ría.