Ponteareas inicia el desarrollo de tres parques forestales en A Picaraña, Viveiro y Couso

La Diputación de Pontevedra aportará 99.307,77 euros al Ayuntamiento de Ponteareas para transformar 620 hectáreas de monte del municipio en tres parques forestales, respondiendo así a una pretensión de Concello y comunidades de montes de estas zonas. A Picaraña (272,91 has.), el de Seixiforna-Viveiro (180 has.), y el de San Cibrán-Moiños-Couso (167,52 has.) son las zonas que pretenden mejorarse y preservarse.

La intención, según explicó el vicepresidente de la Diputación César Mosquera, impulsor de la línea de ayudas para la creación de estos parques forestales, es redactar proyectos y aplicar medidas relativas a la prevención de incendios, a la puesta en valor del paisaje y elementos culturales, patrimoniales y de equipamientos, junto con la dinamización de diferentes aprovechamientos económicos.

La línea de subvenciones de la Diputación para la creación de los parques forestales ha repartido 443.966,87 euros entre diez ayuntamientos de la provincia para un total de 16 espacios. Asegura el vicepresidente que "el mal estado del monte es el mayor problema ambiental de Galicia", ya que los problemas de planificación y dejadez son "un desastre absoluto en general". El plan de ayudas provincial es, por tanto, "sumamente necesario y oportuno" ya que supone un esfuerzo por corregir la situación.

La subvención provincial para el Ayuntamiento de Ponteareas fue aprobada en la junta de gobierno, y destina 63.293 euros al proyecto y parque de A Picaraña; 28.535,57 euros a la creación del parque de San Cibrán-Moiños-Couso; y 7.478 euros al diseño del proyecto del parque "Seixiforna-Viveiro"

Todos los proyectos para los parques forestales, según se estableció en las bases de la convocatoria, tendrán un apartado o plan específico de medidas para la protección contra los incendios, con la eliminación de especies invasoras, la plantación de frondosas autóctonas creando cortafuegos, así como la merma de combustible mediante la corta vertical y horizontal de masas.

A Picaraña

El parque forestal de A Picaraña se definirá como un pulmón verde con excelente conectividad con el núcleo de Ponteareas y con las parroquias vecinas dadas las facilidades de acceso, que permitirán numerosas actividades culturales y recreativas.

Además de las habituales actuaciones genéricas de puesta en valor de elementos culturales y patrimoniales, acondicionamiento de espacios recreativos, de estancia y senderismo, y del establecimiento y regulación sostenible de actividades deportivas, uno de los elementos más singulares del parque será su interés paisajístico. En este sentido cabe destacar que por los valores naturales y panorámicos del monte, este se ha declarado "área de especial interés paisajístico".

El monte A Picaraña es una zona de muy alta visibilidad, donde se enclava el Mirador de la Cruz a una altitud de 346 metros que permite observar en dirección sur el casco urbano de Ponteareas, el valle bajo del río Tea, el río Miño y Portugal; en dirección este las sierras de San Nomedio y A Paradanta; y en dirección oeste la sierra del Galleiro y los montes de San Cibrán. Además, dos rutas de senderismo existentes ("Ruta das peñas de A Picaraña " y "A Picaraña ") permiten en sus recorridos observar panorámicas sobre el extenso valle del Tea. Por este motivo, se apuesta por conservar las zonas de mayor capacidad y calidad visual, eliminando el enmascaramiento de elementos discordantes con la calidad del parque.