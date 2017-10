Condenan a la presidenta de la protectora por apropiarse de una perra

La presidenta de la sociedad protectora de animales miñorana Bai.Senpulgas, Tatiana Álvarez Vara, ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo a una multa de 150 euros por un delito leve de apropiación indebida. La sentencia, que rebaja la petición fiscal de 360 euros de sanción, certifica que la representante del colectivo se quedó durante 7 meses una perra con microchip de raza boxer, llamada Kira y con domicilio en la parroquia gondomaresa de Peiteiros, pese a denunciarla la propietaria el pasado junio.

La jueza considera acreditado que la conducta de Álvarez "estuvo guiada por un firme propósito de incorporar a su patrimonio, al de la protectora o de un tercero a quien pudiera darse a Kira en adopción, a pesar de tener perfecto conocimiento de que no se trataba de un animal abandonado, puesto que tenía microchip".

El animal fue localizado el pasado 24 de febrero por una voluntaria de la asociación cerca de su casa. Se encontraba en mal estado, según certificaron los informes veterinarios. Álvarez denuncióante la Guardia Civil el caso de supuesto maltrato. El juzgado archivó el asunto, pero no devolvió a la perra, por lo que la dueña la denunció por apropiación indebida.

En junio fue citada a juicio e informada del sobreseimiento de la causa de maltrato animal, pero tampoco devolvió a Kira hasta tres días antes de la vista, el pasado 29 de septiembre. Por eso la jueza la condena.

No lo hizo porque, según reiteró ayer, nadie reclamó a la perra ni tampoco pudo localizar a la propietaria, quien aseguró durante e juicio que Kira estaba delgada porque no comía por celos de otro can. Aunque la sentencia no es firme, Tatiana Álvarez no la recurrirá. Serán varios voluntarios de Bai.Senpulgas los que se repartirán el gasto, anunció.

Asume la decisión judicial aunque no la comparte. "Yo nunca abandonaré a un animal en peligro de muerte, como era este caso, prefiero ir a juicio", manifestó. "No se entiende que a mí me sancionen y archiven la denuncia contra los dueños por desatender al animal", dijo.

La labor de Bai.Senpulgas continuará en su línea de proteger a los animales, recalcó. Especialmente si se encuentran expuestos al maltrato, como ocurrió en el caso de Stone, el perro que apareció moribundo semienterrado bajo unas piedras en Chan da Lagoa y que dio la vuelta a España hace poco más de un mes al aparecer en el programa "El Hormiguero" de Antena 3, donde lo llevó la propia Tatiana Álvarez junto con un colaborador de la sociedad.