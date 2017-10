Ponteareas acogerá este sábado, 21 de octubre, una marcha solidaria contra el cáncer de mama en Ponteareas. Partirá a las 17.00 horas de la Praza Maior en dirección a Freixa y volverá de regreso a la Praza Maior. Está organizada por la Asociación Cancro de Mama Pilar Domíngo. Esta marcha la inició la fallecida Pilar Domínguez en 2015 organizada por la asociación We can be heroes y la continúa la asociación que lleva su nombre.