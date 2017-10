Los trabajadores inician protestas para exigir un convenio y RPT en Ponteareas

Los trabajadores del Concello de Ponteareas no están dispuestos a esperar más años para poder contar con un convenio colectivo actualizado y con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), hasta ahora inexistente. Reclaman ambos documentos para que puedan hacerse efectivas sus históricas demandas de subidas de salario.

Un grupo importante de trabajadores participó en una asamblea el pasado miércoles en el salón de plenos del ayuntamiento y en ella los asistentes acordaron hacer un parón en su jornada laboral cada lunes, a las 14.30 horas, para concentrarse delante de la casa consistorial hasta que el gobierno avance en la negociación de ambos documentos. "No es cierto que solo falten unos flecos por negociar del convenio colectivo, falta la parte más importante: las tablas salariales, los pluses, las categorías, las retribuciones básicas... Lo que le interesa a los trabajadores" señala Tino Novoa, del sindicato Comisiones Obreras.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores se quejan de que en la mesa de negociación no haya estado presente ningún miembro del gobierno. "Se sienta con nosotros un representante de la empresa redactora que no tiene capacidad de decidir, incapaz de adquirir compromisos, solo es un mensajero que toma nota de lo que pedimos y eso no vale, tiene que estar presente el alcalde o un concejal que pueda tomar decisiones y así avanzar en la negociación" señala Benigno Moldes, de AFIP, quien exige que se les entregue copia de la RPT elaborada por la empresa. "El Concello la tiene desde hace cuatro meses y no nos la ha pasado ni a nosotros ni a la oposición".

Los representantes de los trabajadores quieren llegar a un pacto cuanto antes. "Queremos alcanzar un acuerdo pronto, la legislatura avanza, y si esto sigue así llegarán otras elecciones y no se habrá hecho nada" señala Novoa.

"Esta es la tercera RPT que contrata el Concello a una empresa en vez de sentarse a negociar con nosotros y nos tememos que vuelva a quedar en el cajón" indica Moldes y añade que"el gobierno tiene que ser claro y decir cuál es el remanente de tesorería disponible para que podamos negaociar las subidas salariales" apunta Moldes

Próxima reunión

La próxima reunión de la mesa de negociación será el viernes, 20 de octubre, a las 12.00 horas. A este respecto, los sindicatos lamentaron que el gobierno de Ponteareas anunciase esta semana una nueva convocatoria de la mesa de negociación en prensa sin haberles citado antes. El gobierno explica que la publicación del próximo encuentro en prensa responde a la dinámica diaria del Concello de mantener informados a los vecinos y no entiende "el malestar ni las acusaciones de este grupo de trabajadores que saben que fue iniciativa de este grupo de gobierno actualizar una situación precaria heredada de anteriores gobiernos del PP que nunca hicieron ningún esfuerzo en regularizar esta situación".