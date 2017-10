Porriño digitaliza la cartografía del municipio

La próxima primavera el Concello de Porriño dispondrá de una cartografía digitalizada a la cual podrá acceder cualquier persona para localizar todas las carreteras, caminos, calles y lugares con el objetivo de que cada casa del municipio esté perfectamente señalizada.

Los trabajos, impulsados por la alcaldesa Eva García y que están a ser realizados por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Marcelino Coto, comenzaron esta semana en el lugar de Pinzal, en Cans, y se prevé que estén rematados en un plazo de seis meses.

Personal de la empresa Laya, identificado con una acreditación que lleva el sello del Concello está recorriendo Porriño, hablando con los vecinos y tomando los datos que demanda este Sistema de Información Geográfica.

"Este proyecto tendrá también otras utilidades esenciales como que los envíos que reparte Correos lleguen al domicilio al que van dirigidos, algo que muchas veces no sucede puesto que los carteros cambian y cuando no conocen una parroquia no tiene una situación exacta en la que dejar esa correspondencia ya que no hay un nombre de un camino ni un número de casa", explica Coto.

Además, desde el Concello piden a los vecinos de cada lugar que sean ellos los que decidan los nombres de las carreteras, travesías y caminos "en función de los nombres por los que son conocidos habitual o históricamente, nombres que pasarán a ser oficiales y a incorporarse a este nuevo callejero que, al mismo tiempo, contempla el hecho de que en una finca en la que no haya construcción alguna se pueda edificar en el futuro, asignándole ya un número por anticipado".