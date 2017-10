Una ponteareana anestesiada se queda sin operar

Inés Freiría, de 44 años y vecina de Ponteareas, ha denunciado los hechos acontecidos ayer en el Hospital Meixoeiro, tras ser citada para una intervención quirúrgica en la cual le tenían que colocar una prótesis. La mujer asegura que tras darle la anestesia correspondiente "cuando me desperté los cirujanos me dijeron que la operación no se había realizado ante la falta del material necesario".

Ella asegura que ya no es la primera vez que interpone una reclamación por motivos similares, pues hace unos meses ya fuera citada para la misma intervención y "tras estar esperando cinco horas para entrar en quirófano me comunican que, finalmente, ese día no me operarían".