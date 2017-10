Arde una casa abandonada en el centro de Porriño

Una casa abandonada en el centro de Porriño quedó totalmente calcinada por las llamas la noche del pasado jueves. Un particular informaba al Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia de que ardía una casa abandonada en la calle Manuel Rodríguez al lado de otras viviendas que sí estaban habitadas, además, aseguraba que podía haber personas en el interior. De tal manera, desde el 112, además de poner los hechos en conocimiento de los bomberos del Baixo Miño y de la Policía Local, alertaron también a los servicios sanitarios por si fuese precisa su intervención. Los miembros del parque comarcal do Porriño confirmaron que se trataba de una casa que a veces era habitada por drogodependientes. No obstante, ninguna persona resultó afectada. En el dispositivo también participaron los bomberos de Ponteareas y los efectivos de Protección Civil de Porriño y de Mos.