Un incendio en monte de la Virxe da Roca pone en jaque a los medios y asusta a los vecinos de Baiona

Un incendio forestal que se declaró en la mañana de ayer en el monte de la Virxe da Roca de Baiona, puso en jaque a los medios y asustó a los vecinos, que en algunos momentos vieron con el humo cubría los edificios.

Aunque el incendio no alcanzó grandes dimensiones y fue extinguido con rapidez, los vecinos y visitantes de Baiona en la jornada festiva de ayer se llevaron un gran susto.

Para trabajar en la extinción se trasladaron al lugar de los hechos un helicóptero, varias brigadas de la consellería de Medio Rural, GES de O Val Miñor así como Policía Local y Guardia Civil de Baiona que acordonaron la zona.

Según los datos facilitados por personas de que se encontraban en la zona en el momento de declararse este fuego, el incendio se registró sobre las 11:30 horas y todo hace pensar que fue provocado, aunque el equipo de Investigación de Incendios determinará so realmente lo fue o no.

Además de controlar que las llamas no pasasen a zona urbana, estuvieron a menos de 200 metros de edificios, aunque el fuego avanzó en sentido contrario, los equipos también cuidaron que no afectase al monumento de la Virgen de la Roca, que no se vio dañado en ningún momento.

A primera hora de la tarde las llamas se habían extinguido.