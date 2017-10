Varios altercados de jóvenes ebrios en la madrugada del domingo superan a la Policía de Tui

La presencia en Tui de jóvenes procedentes de distintas localidades del sur de la provincia, al situarse la ciudad tudense en el centro neurálgico de la diversión de los fines de semana, vuelve a provocar problemas de altercados e incidentes en la madrugada del domingo, según informaron a FARO fuentes de la Policía Local.

Tal y como ocurrió el año pasado, Tui es la ciudad elegida para ocio de fin de semana por jóvenes de las comarcas del Condado, Baixo Miño, Louriña, Val Miñor e incluso Vigo. Con la presencia de miles de chicos y chicas en la ciudad, existen numerosos incidentes, incluso deterioro del mobiliario urbano, causados por una parte reducida de estos jóvenes ebrios.

Algunos de estos incidentes, en la madrugada del domingo afectaron a varios agentes de la Policía Local, que llegaron a verse superados por la situación, según informaron.

Uno de los altercados tuvo lugar cuando un agente de Policía procedió a tomarle los datos a un joven tomiñés responsable de los daños en un vehículo estacionado en la Avenida de la Concordia. El joven propinó un puñetazo al agente y ofreció resistencia cuando Policía y Guardia Civil procedieron a su detención. Asimismo, en otra zona de la ciudad, en la calle Ordóñez, los agentes observaron varias sillas de los establecimientos públicos esparcidas a lo largo de la vía y en otro punto de la calle Calvo Sotelo numerosos jóvenes insultaron y gritaron a los agentes y, tal y como ha asegurado la Policía Local, varios miembros fueron rodeados y empujados.

Estos hechos tuvieron lugar alrededor de las 7.00 horas del domingo, momento en el que chicos y chicas salen de las discotecas y algunos esperan la llegada de los autobuses que los devuelven a sus respectivos lugares de procedencia. Es por ello que el inspector jefe de la Policía Local de Tui, José Ramírez, considera que "existe una oferta de ocio que trae lo peor a nuestro municipio, los jóvenes se emborrachan y luego pasan estas cosas".

Esta oferta de ocio atrae a los jóvenes al centro de Tui, cuyos vecinos y vecinas ya han denunciado en numerosas ocasiones esta problemática que desemboca en peleas, gritos y rotura de mobiliario urbano.

"Tanto en el centro urbano como en la zona vieja se nota mucho cuando empieza la temporada de este servicio de megaofertas porque llega la gente de fuera a desfasar y como no son sus ciudades les da igual y lo revientan todo", asegura una vecina de Tui. Esta misma vecina también opina que "esto el resto del año no pasa, se nota mucho que no es gente de Tui la que ocasiona estos altercados".