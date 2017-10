Reguera asegura que apoyó todas las movilizaciones vecinales en favor de la senda verde

El alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, acusa a los nacionalistas de mentir al acusarle de no participar en las rutas reivindicativas para reclamar la transformación del antiguo trazado ferroviario en una senda verde. El regidor afirma que siempre estuvo respaldando esta demanda de distintos colectivos sociales como Salinas do Ulló, Pedaladas y A golpe de Pedal, "y no solo participé en la última marcha recorriendo en bicicleta desde Pontevedra a Arcade junto a los vecinos, sino que también asistí a la movilización del pasado año cuando, pese a salir desde la puerta del Concello de Pontevedra, no asistió ni su alcalde ni ninguno de los miembros del BNG del gobierno local".

Asimismo acusa a los nacionalistas de ser "los que intentan politizar esta reivindicación vecinal con la que todos estamos de acuerdo, como quedó claro en el pleno cuando todos aprobamos la moción sobre este asunto", destaca.

Y respecto a la iniciativa del BNG para recuperar espacios en Arcade de Arriba como la Praza da Aldea y el mirador de Porta Regueira, el alcalde asegura que ya está redactando el proyecto de las aceras y mejoras en el acceso a Arcade de Arriba en el que se destinarán 200.000 euros de fondos propios.