La Biblioteca Municipal de Soutomaior reabre tras una semana de cierre

La biblioteca municipal Luis Seoane de Arcade reabrió ayer sus puertas tras una semana de cierre motivado por la inundación sufrida el pasado fin de semana. El centro mantendrá su horario habitual de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas y martes y jueves de 9.00 a 14.00 horas.

Las instalaciones no podrán ofrecer todos los servicios habituales ya que todavía no se han reparado todos los daños ocasionados por la inundación, pero tras la inspección de los técnicos municipales, que constataron que no existía ningún peligro, se decidió reabrir la parte del recinto que no se vio afectada por el agua para poder llevar a cabo la mayor parte de las actividades que organiza la biblioteca, como los talleres de idiomas o las clases de apoyo para escolares.

La concejala de Cultura de Soutomaior, Dolores Cernadas, expresó su satisfacción por la "velocidad con la que se están solucionando los problemas y que nos permitirá reabrir la biblioteca casi con total normalidad en tan solo una semana", señaló.