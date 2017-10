Soutomaior rechaza en el pleno la recuperación de la Praza da Aldea y el mirador de Porta Regueira

El voto en contra del grupo municipal del Partido Popular impidió en el último pleno de Soutomaior aprobar una iniciativa del BNG para recuperar espacios en Arcade de Arriba como la Praza da Aldea y el mirador de Porta Regueira.

Durante la sesión también se abordaron diferentes iniciativas presentadas por los nacionalistas como la moción en defensa de la vía verde, otra para la mejora del puente de Comboa o la aprobación inicial de los reglamentos de abastecimiento y vertederos.

El momento de mayor discrepancia del pleno se produjo durante la moción en la que se solicitaban diferentes mejoras en el barrio de Arcade de Arriba. En ese sentido el portavoz del BNG, Manu Lourenzo, señaló que "no hay ni un solo motivo para no acometer estas mejoras en el barrio ya que son una necesidad real para la vecindad". El nacionalista afirma que al acometer estas obras al mismo tiempo que las aceras la inversión no sería elevada y acusa al alcalde, Agustín Reguera, de no pensar en el interés de los vecinos "sino en su interés electoral y por eso pasa el rodillo y guarda en el cajón cualquier iniciativa del BNG aunque sea buena para los ciudadanos".

Lourenzo también señaló que "la gente sabe quién lleva años demandando las aceras" y acusó a los populares de "gastar el dinero en asesores y liberados, y después decir que no hay dinero para acometer estas reformas en barrios como el de Arcade de Arriba que ni siquiera suponen un gasto elevado y que se podrían hacer con fondos del Plan Concellos de la Diputación".

Las diferencias entre el gobierno local y el BNG también se evidenciaron en la moción de la vía verde. En este asunto Lourenzo señaló que "a pesar de que tratamos de unir a todos los vecinos en esta demanda, Reguera intentó politizar para no reconocer que es el PP quien tiene la competencia para solucionar ese problema". Así, acusó al regidor de no hacer llamamientos a la movilización y de no participar en las rutas reivindicativas por las vías con los vecinos. "Tan solo vino a tirar la foto", le reprochó Lourenzo.