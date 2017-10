A RAG premia un vídeo sobre Casares do colexio de Vilariño

Un fotograma do vídeo no que os alumnos entrevistan a Hakan Casares na casa familiar de Vilariño. // CEIP Carlos Casares

O CEIP Carlos Casares da parroquia nigranesa de Vilariño é un dos cinco centros educativos gañadores dos premios "Contádenos o voso Día das Letras Galegas", convocado pola Real Academia da Lingua no marco do proxecto web de divulgación "Primavera das Letras". Unha peza audiovisual que inclúe unha entrevista con Hakan Casares -fillo do autor que lle dá nome á escola e antigo alumno da mesma- fixo merecedores aos alumnos e mestres do recoñecemento do xurado.

O colexio recibirá un lote de libros o vindeiro día 24, data na que está prevista a gala de entrega dos galardóns do certame, no que participaron 80 centros galegos.