La Fiscalía archiva las diligencias contra Carrera por supuestas irregularidades en veinte obras

El Ministerio Fiscal ha archivado las diligencias de investigación penal que seguía contra el teniente de alcalde de Porriño, Manuel Carrera Punzón, por supuestas irregularidades en la contratación de quince obras, según confirmó ayer el propio concejal.

La denuncia fue presentada por el grupo municipal del PP y firmada por siete de los ocho ediles de este grupo. Los denunciantes sospechaban que las obras contratadas estaban adjudicadas previamente a los expedientes de contratación de las mismas.

Carrera afirmó que el archivo de la investigación demuestra que la denuncia "era falsa e interesada", tal y como mantuvo desde el primer momento y asegura que pedirá responsabilidades a los firmantes de la misma.

Las mismas empresas

Según el decreto de la Fiscalía del Área de Vigo, el grupo municipal del PP interpuso la denuncia en el pasado mes de mayo y, en ella, los denunciantes indicaban que desde la concejalía de Vías y Obras se había adjudicado a dos empresas casi la totalidad de la obras realizadas indicando que estas empresas eran invitadas sistemáticamente a presupuestar las obras, que se adjudicaban por procedimientos negociados sin publicidad.

Para archivar la investigación, el fiscal hace referencia a un informe del secretario del Concello, en el que el fedatario municipal analiza, obra por obra, las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento supervisadas por el departamento de Vías y Obras, que dirige Carrera. "Del contenido de este informe se desprende que el concejal delegado de Vías y Obras, actuó dentro de sus propias competencias", asegura el decreto de archivo judicial.

Tras analizar todas y cada una de las obras presentadas, Fiscalía concluye que "no existe ninguna irregularidad penal".

Otra de las cuestiones a las que se refiere la denuncia es que las obras del departamento son contratadas de forma sistemática "a empresas que no son de Porriño", una circunstancia que el edil responsable niega y acusa a los ediles del PP de "manipular", incluyendo "solamente las obras que les interesaban".

Para el teniente de alcalde de Porriño "esta denuncia es una muestra más de la persecución a la que estoy sometido por el grupo municipal del Partido Popular desde que me distancié de ellos y provoqué el cambio de alcalde en Porriño". Además añadió que esa distancia fue provocada por el exalcalde Nelson Santos "que es uno de los denunciantes".

"No pueden asumir que le salieran mal las cosas, porque después de cesarme como miembro del grupo de gobierno solo dos meses antes de la cita electoral, a mi y a Marcelino Coto, nos presentamos a las elecciones y logramos los concejales necesarios para evitar que continuasen gobernando".

"Después de ello tuve que sufrir una campaña de anónimos, acusaciones graves contra mi persona, insultos e incluso actos de vandalismo contra mi coche, todo ello está siendo investigado", afirma Carrera.

El teniente de alcalde considera esta denuncia como colofón de toda esta persecución personal, "por no aceptar ir a la oposición".

Acciones judiciales

El edil avanza que denunciará a los ediles del PP que solicitaron la investigación "por denuncia falsa". "Voy emprender acciones judiciales contra ellos porque como ediles conocían lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público y sabían que no existían irregularidades, además uno de ellos es abogado. Yo he tenido que pagar una defensa que ahora asumirán los vecinos, ya que la Ley me lo permite y voy a pedir una indemnización por daños y perjuicios, ya que además, han dado publicidad a la denuncia para menoscabar mi imagen pública".

Según Carrera, si tuviese derecho a esa indemnización será entregada a las personas más necesitadas de la localidad.