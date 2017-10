Los usuarios de la piscina de A Ramallosa se unen a las protestas y reúnen 1.500 firmas por una investigación transparente

Ya no son solo los trabajadores los que denuncian el "desmantelamiento" de la piscina mancomunada por parte de la concesionaria, Serviocio. Ahora se suman los usuarios. Han recogido un total de 1.544 firmas para exigir transparencia a la comisión de investigación creada la semana pasada por la Mancomunidade al respecto y para ponerse a disposición del organismo supramunicipal dando testimonio de las irregularidades que ellos mismos han detectado y denunciado a través de hojas de reclamaciones. Esta mañana las han presentado en la oficina del ente comarcal en Baiona.

La Mancomunidade trata de determinar si la compañía, que ha puesto en marcha un complejo deportivo privado en Sabarís hace un año, ha practicado la competencia desleal precarizando el servicio público en beneficio de su negocio y utilizando las bases de datos de la instalación supramunicipal para promocionar el nuevo centro.

Los socios aseguran en el escrito presentado que reciben ofertas publicitarias continuas en sus teléfonos, que no existe una oferta de nuevos cursos en la instalación y que "no se invierte en material nuevo o renovación del existente, limitándose a una labor de mero mantenimiento, que no evita el deterioro".

Quieren conocer al detalle cómo y cuánto tiempo va a funcionar la investigación y que se les informe sobre las medidas que se adoptarán en caso de que se demuestre la gestión desleal por parte de la empresa.