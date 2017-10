La Valedora insta a Gondomar a rotular las señales en castellano

La polémica sobre el idioma de las señales de tráfico regresa a Gondomar. Tras archivar las denuncias de la Guardia Civil que lo acusaban en marzo de incumplir la normativa de circulación al mantener rotuladas únicamente en gallego tres indicaciones de dirección prohibida colocadas todas ellas hace más de una década, el Concello ha recibido en las últimas semanas un requerimiento de la Valedora do Pobo que lo urge a adaptar la señalización a la ley, que da prioridad al castellano en los letreros. Tampoco hará caso a esta recomendación, al menos por el momento, según afirma el alcalde, Francisco Ferreira. "Non é unha prioridade, hai cousas máis importantes", señala.

Las denuncias de la Guardia Civil fueron tachadas de "ataque ao galego" por parte del bipartito local en su momento. La controversia llegó incluso al Congreso de los Diputados de la mano de En Marea, que preguntó al Ministerio de Interior por la "fixación" y "manía persecutoria" del instituto armado hacia el idioma con unas actas de infracción que proponían multas de 80 euros por cada una de las señales irregulares, 240 en total.

No a la "autosanción"

Ahora, el Ayuntamiento ha decidido meterlas en el cajón por indicación de los técnicos municipales. "O que nos di o secretario é que a Administración non pode ir contra os seus propios actos. A potestade sancionadora tena o Concello e non se vai autosancionar, entre outras cousas, porque serían os veciños os que pagarían as multas por unha cuestión que nin xenera problemas de comprensión nin molesta a ninguén", argumenta Ferreira.

La Valedora se ha dirigido al Concello el mes pasado. A raíz de una denuncia del colectivo Galicia Bilingüe que exigía el cumplimiento de la legalidad vigente, el organismo autonómico solicitaba información sobre el caso al Ayuntamiento y lo instaba a resolver la irregularidad. Días después, la Administración municipal respondía que procedería a modificar las señales.

Pero no lo ha hecho, ni tampoco está en la agenda del gobierno local por el momento. "Contestamos que adaptariamos os sinais á normativa de seguridade viaria, pero non é algo urxente nin necesario. Hai moitos problemas que resolver antes que cambiar un 'agás' por un 'excepto' na sinalización", recalca Ferreira.

"Inxusto"

El alcalde considera "inxusto" incluso el requerimiento de la Valedora. "Hai moitos concellos que teñen os sinais só en galego en toda Galicia e parécenos desproporcionado que só Gondomar teña que correxilos. A sociedade de Gondomar non tén ningún problema con isto. A min non me chegou ninguna queixa nos últimos quince anos por isto", añade.

Sus socios de gobierno tampoco estarían de acuerdo en acatar la Ley de Tráfico, que apunta que "las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía". El teniente de alcalde y portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, se muestra contrario a añadir rótulos en español a las indicaciones. "Non imos perder un minuto neste asunto. Por nós non se cambian. Non imos admitir un problema onde non o hai", apunta.