Moda "curvy" creada en Ponteareas

Desde Ponteareas prendas modernas y actuales para mujeres con tallas entre la 42 y la 60. Sus creadores son Ana Ledo, de 38 años, y Eduardo Vigo, de 44, una pareja de Santiago de Oliveira, que tras encontrar dificultades para ampliar sus instalaciones en villa del Tea han crecido en Barcelos (Portugal) con una nave de 3.000 metros cuadrados. Su ropa se vende en más de 300 puntos de España, en Francia, Italia, México y Portugal.

Una marca de "moda curvy", dirigida a mujeres con tallas entre la 42 y la 60, tiene su origen en la parroquia de Santiago de Oliveira, en Ponteareas. Ana Ledo y Eduardo Vigo están al frente de Victoria 56, una firma textil que acaba de recibir, en una cena de gala en Madrid, la medalla de oro de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen, como reconocimiento a su trayectoria profesional en el sector del diseño de moda de tallas grandes. El modisto Petro Valverde, presidente de la asociación, fue el encargado de entregarles la medalla y el diploma.

Su proyecto comenzó en 2008. Ana estudió Diseño en Madrid y trabajando en Inditex y en otras firmas del textil detectó una carencia en el mercado que creía que había que cubrir. "Muchas mujeres buscaban diseños actuales y modernos y no encontraban su talla" explica Ana, quien ya entonces comentó esta observación a sus jefes pero "nadie me hizo caso... Y no entendía por qué no se aumentaban las tallas para que todas las mujeres pudiesen llevar esa ropa" asegura.

Sin ninguna subvención, Ana y Eduardo decidieron lanzar Victoria 56. Comenzaron en su casa, diseñando camisetas. Al principio contrataban la fabricación y se encargaban de la venta, pero dos años después se atrevieron a dar el salto a la confección propia.

Intentaron ampliar su negocio en Ponteareas, pasando primero de 80 a 300 metros cuadrados, pero se encontraron con numerosos impedimentos. Aseguran que no tuvieron ayuda "ni del ayuntamiento para obtener licencia, ni de los vecinos que nos denunciaron... Así que no nos quedó más remedio que ampliar en otro lugar" relata Ana.

Actualmente, Victoria 56 tiene una nave de 3.000 metros cuadrados en Barcelos, en Portugal. Para su firma trabaja una treintena de personas, además de la labor de venta que ejercen 14 comerciales.

Internacionalización

Actualmente, su marca tiene en España más de 300 puntos de venta y se comercializa también en Francia, Italia, México y está empezando en Portugal.

La intención de Ana y Eduardo es incrementar su presencia en el mercado internacional, un trabajo que quieren desarrollar desde Ponteareas, y para el que cuentan con la ayuda del ICEX, dependiente del Ministerio de Economía e Industria.

Como reconocimiento a su trayectoria y a este premio, el gobierno de Ponteareas recibió ayer a Ana y a Eduardo en el ayuntamiento para felicitarles por sus logros y su expansión internacional. En la recepción estuvo el alcalde, Xosé Represas; la edil de Participación Cidadá, Cristina Fernández, y la concejal de Comercio, Inés Vidal.