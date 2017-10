La Fiscalía pide multar a Bai.Senpulgas tras denunciar una mujer que se apropiaron de su perra

La fiscal pide que la presidenta de la sociedad protectora de animales Bai.Senpulgas sea condenada a multa de 360 euros por delito leve de apropiación indebida tras la denuncia presentada por una mujer, que afirma que se quedaron con su perra en febrero y no lo recuperó hasta este viernes. La vista fue ayer en el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo. El abogado de la denunciada solicita la libre absolución y, de forma subsidiaria, aplicar la eximente de estado de necesidad y la atenuante de reparación del daño: "Se entregó la perra a sus dueños en mejores condiciones gracias a los gastos y esfuerzos de la protectora".

La labor de Bai.Senpulgas daba la vuelta a España la pasada semana tras salir en el programa El Hormiguero de Antena 3 la historia de Stone, el perro que apareció semienterrado bajo piedras en Chan da Lagoa, con golpes en la cabeza. El empeño de la protectora fue clave para salvar al can. Pero ayer esta sociedad tuvo que pasar por un trance amargo en el juzgado tras la denuncia por el caso de la perra boxer Kira. La dueña les acusa de apropiarse de ella. "Noté que faltaba de casa, en Gondomar, el 23 de febrero. La buscamos durante días. Después vi que aparecía en la página de la protectora, que me acusaban de maltrato y me insultaban", dijo. La denuncia de la asociación por malos tratos fue archivada judicialmente ese febrero. "La perra estaba en buen estado y en casa. Estaba flaquita ya que llevé otro perro para casa y se puso celosa, le costaba comer", alegó la denunciante.

La presidenta de la protectora, Tatiana Álvarez, relató que una vecina halló al can en la calle. "Estaba en estado de dejadez total; tras el archivo de la denuncia nunca nos negamos a entregar a la perra; no teníamos ningún contacto de los dueños y no vinieron a buscarla", dijo. El veterinario que trató al can señaló que estaba en "condiciones lamentables": "delgada, con lesiones en la piel y deshidratación". En la actualidad seguía tratando al animal, ya en buenas condiciones, por una cardiopatía crónica. La juez advirtió a la propietaria de que la perra debe seguir bajo control por esa dolencia.