El PP promueve una moción de censura en Tui junto a tres partidos independientes

El centro derecha de Tui (integrado por Partido Popular-PP, Ciudadanos Tudenses-CsT y Alternativa Popular de Tui-ApTui) y Converxencia 21, presentaron ayer ante la Secretaria del Concello de Tui la moción de censura con la que piensan derrocar el próximo día 17 de octubre al alcalde Enrique Cabaleiro, del PSdeG-PSOE.

El PP, que tras integrar en su seno a las candidaturas díscolas (CsT y ApTui) suma siete concejales, cede en esta moción el bastón de mando al líder del partido liberal Converxencia 21, Carlos Vázquez Padín, con tan solo dos ediles, que nunca perteneció al PP, y con esta formación firmó un acuerdo programático bilateral que compromete en Tui inversiones de la Xunta y del Gobierno central.

La moción de censura de Tui fue posible tras la toma de posesión, el pasado jueves, de la edil de ApTui, María Jesús da Silva.

Para presentar la moción, C21 exigió a PP, ApTui y Cst un relevo en sus filas para retirar del Concello a los portavoces, del PP, el exalcalde Antonio Feliciano Fernández Rocha; de Ciudadanos Tudenses (CsT), Manuel González Vázquez; y de Alternativa de Tui (APTUI), José Manuel Sousa Sousa, que dejaron sus actas en junio dando paso a otros ediles de sus listas.

En una rueda de prensa, en la que estuvieron presentes todos los concejales que firmaron la moción, el candidato a alcalde, Carlos Vázquez Padín, justificó que su partido al tratarse de una formación liberal podía pactar con la derecha y la izquierda, y que tras exigir al PP las dimisiones y una serie de compromisos, formalizaba el pacto.

Negó que detrás del acuerdo hubiese una intención del PP de integrarlo en esa formación -como en su día había hecho Juan Manuel Diz Guedes- pero dejó la puerta abierta. "No creo que el PP tenga interés en ficharme a mí y yo no tengo intención de integrarme en el PP, ya se verá si hay flechazo o no", añadió.

Sobre los motivos argumentados en su escrito de presentación de la moción destacaron la "descoordinación" del actual gobierno y la "falta de diálogo y proyecto".

Los ediles también consideraron que la moción "es ejemplar" ya que "muchas veces están asociadas a traiciones del mandato electoral y a fines espurios" pero este caso "es ejemplar en la historia de Tui y Galicia, porque lleva un trabajo previo muy importante", ha sido "transparente" y "es coherente, porque ninguno hace lo contrario de lo que dijo en elecciones".

El actual alcalde, Enrique Cabaleiro fue investido alcalde de Tui tras las últimas elecciones municipales con los votos de su partido y el apoyo de BNG, Son de Tui y Alternativa Tudense --fuerzas con las que conformó gobierno--, así como de Converxencia 21 y Alternativa Popular de Tui, que no formaron parte del ejecutivo local.

Vázquez Padín explicó que en su momento apoyaron a Cabaleiro porque veían "necesario una renovación" pero tras el tiempo de gobierno comprenden que el gobierno local "no es ni eficaz ni dialogante".

Tras la de Oia, esta es la segunda moción de censura promovida por el PP en el Baixo Miño.