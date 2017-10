"A poboación do Val Miñor tén unha sensación de seguridade que non existe"

En lugar de un botón o una cremallera, Darío Varela sujeta sus pantalones con cinta americana. La misma que coloca sobre el pecho para tapar el logotipo de su polo, todavía del Grumir Concello de Nigrán, el servicio que atendía las emergencias hace una década, antes de que pasase a depender de la Mancomunidade do Val Miñor. Son evidencias de que su traje de bombero tiene más de diez años. Y todavía lo utiliza para enfrentarse a incendios y accidentes de tráfico.

Los doce efectivos del Grupo de Emerxencias Municipal (GES) Val Miñor utilizan ropa vieja, remendada por ellos mismos, para cubrir incendios o accidentes de tráfico. Y lo hacen por sueldos de 850 euros al mes, sin convenio ni complementos. De ello informaron hoy a la población miñorana durante una concentración reivindicativa en el mercadillo de Sabarís, donde desplegaron una pancarta y repartieron panfletos. "A poboación tén unha sensación de seguridade que non existe", explicaba el agente en medio de la protesta.

No existe, aseguraba, porque una plantilla de doce personas "é insuficiente para cubrir unha poboación de 45.000 persoas" y obliga a ofrecer turnos de un solo efectivo al menos cuatro veces al mes, más en períodos de vacaciones. "Para ofrecer un servizo eficaz requírense alomenos tres persoas, dúas para acceder a un incendio en caso de que corran perigo vidas humanas e outra para dar auga desde o camión", argumentaba. Y la comarca solo dispone de tantos bomberos por turno "tres ou catro días ao mes".

Hace diez años que reclaman soluciones a su precariedad laboral, desde que el servicio dejó de depender del Concello de Nigrán y opera bajo las órdenes de la Mancomunidade. El organismo supramunicipal redujo la plantilla de 15 a 12 agentes y ajustó el presupuesto, denuncian, de manera que "non hai diñeiro nin para cambiarle as rodas ao camión ou renovar equipos".

Las movilizaciones se repetirán a lo largo de este mes. En los plenos de los tres concellos y de vuelta a la feria de los lunes en Sabarís el día 16. "Non podemos aguantar máis esta situación. Nós o que queremos é ofrecer unha atención eficiente pero as condicións laborais non o permiten", recalcaba la delegada sindical del grupo, Rosi Pereira.