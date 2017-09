Los percebeiros plantean una moción de censura contra la patrona mayor de Baiona

La crisis de la Cofradía parece llegar a su fin en Baiona. Los percebeiros han ganado la batalla a la dirección al reunir los apoyos suficientes para derrocar a la patrona mayor, Susana González, después de tres años en el cargo. "Hartos de abusos de poder y denuncias falsas", ayer mismo registraron oficialmente la moción de censura, que se debatirá la próxima semana en xunta xeral. Aunque todavía no hay fecha concreta para la reunión ni se ha votado la propuesta, la todavía máxima representante de la entidad está convencida de que su etapa ha terminado. "Vou acatar a decisión da maioría, como non pode ser doutra maneira. Eu e o meu equipo marchamos coa cabeza moi alta e moi contentos. Temos a conciencia tranquila porque o intentamos, pero non puidemos facer máis por resolver este conflicto", señaló.

Seis de los opositores solicitaron ayer por escrito la convocatoria urgente de la xunta xeral para desalojar a González del poder. En el texto argumentan que "ha mantenido una postura de permanente hostilidad hacia un colectivo de trabajadores por razones caprichosas, amparada en denuncias e interpretaciones sin cobertura legal, todo ello en clara represalia y detonante de un conflicto generado por la denuncia de la disposición arbitraria de 30 kilos de percebe en la lonja el 6 de septiembre de 2016".

Contra la mayoría

Recalcan además que la patrona "ha adoptado decisiones y acuerdos ilegales" en materia de vigilancia, protección de los recursos e incluso a nivel económico y afirman que "la gota que ha colmado el vaso ha sido la convocatoria de una xunta xeral par aprobar un plan de gestión para el percebe en 2018 contraviniendo no solo la voluntad mayoritaria de los percebeiros manifestada en asamblea general, sino valiéndose del engaño a miembros de la xunta xeral" para lograr los votos necesarios. Así que no solo pretenden aprobar el cese de González como patrona mayor en la xunta xeral urgente que reclaman, sino también el plan de explotación conjunto que acordaron en asamblea.

Son un tercio del total de 18 integrantes del órgano de gobierno de la Cofradía, por lo que la patrona está obligada por la normativa a poner día y hora para reunirlo. Hoy mismo realizará los trámites, según anunció ayer, para "fixar a xunta xeral coa maior axilidade posible porque eu sempre cumprín coa legalidade".

"Será o martes ou o mércores", calculaba ayer González, dado que las notificaciones a los integrantes del órgano de decisión deben realizarse por escrito por correo urgente y certificado, explicó. Así que la convocatoria no llegará con la celeridad que pretenden los percebeiros, que la exigen antes del día 30, mañana sábado, fecha en que termina el plazo para presentar los planes de explotación de los recursos específicos a la Consellería do Mar. Su intención es dar luz verde al documento que cuenta con el respaldo de la mayoría antes de que finalice el período legal, pero no será posible llegar a tiempo al departamento de la Xunta. Aunque eso "tampouco suporá un problema", explicó la todavía patrona, dado que se remitirá un documento provisional y más tarde, el definitivo, según aclaró.

Segundo intento

Es la segunda vez que los percebeiros intentan desbancar a González a través de una moción de censura. Hace apenas un año sondearon la postura de los miembros de la xunta xeral, pero no lograron los votos favorables necesarios para sacarla adelante. Así que optaron por reclamar elecciones anticipadas en la Cofradía y recogieron firmas, pero la dirección anuló parte de ellas al considerarlas erróneas y el listado resultó insuficiente para llamar a los socios del pósito a votar.

Ahora todo apunta a que la patrona se verá obligada a marcharse y todavía no hay sustituto. Los opositores barajan varios nombres pero todavía no han consensuado quién será el candidato a ocupar su lugar. "Sea quien sea lo hará mejor que Susana González", mantienen.